Piacenza – Cittadella Vis Modena, ai biancorossi serve una svolta nel primo match del 2025

ll 2025 dovrà assolutamente far registrare un cambio di rotta in casa biancorossa. Il Piacenza della prima parte di questa stagione ha totalmente deluso ed è stato, suo malgrado, protagonista negativo delle cronache sportive locali e nazionali con l’avvicendamento di 3 allenatori nell’arco di poche ore il 19 novembre 2024. Rossini ha ripreso il timone della squadra e qualche segnale positivo sembrava averlo riportato: la vittoria con lo United Riccione sembrava aver riacceso la miccia e, nonostante il risultato, anche una settantina di minuti di gioco alla pari con il Tau potevano far pensare ad una imminente inversione di tendenza. Purtroppo il match con lo Zenith Prato, che rappresentava una concreta occasione per lasciarsi alle spalle la zona playout, ha portato in dote un solo punto (riascolta qui i “Punti di vista di Andrea Amorini”).

Nell’occasione i biancorossi hanno pagato a caro prezzo l’errore difensivo di Somma con Silva costretto al fallo da ultimo uomo che è costato il rosso e la conseguente squalifica. Il gol di D’agostino sembrava poter salvare capra e cavoli, ma Cellai a 5 minuti dalla fine di testa ha trovato il pari per i toscani. Insomma ancora troppo poco per una squadra che da metà ottobre ad oggi ha vinto una sola gara di campionato e a cui manca a volte la personalità per prendere in mano le partite. Chiaramente la società non è stata a guardare e sta cercando di stravolgere positivamente la rosa con il mercato di riparazione.

Obiettivo salvezza. Con il Cittadella è scontro diretto

I biancorossi in caso di successo potrebbero agganciare gli ospiti in classifica e, probabilmente, uscire virtualmente dalla zona dei play out. I modenesi, che sono neo promossi dall’Eccellenza, davanti hanno giocatori di tutto rispetto: Alberto Formato, vice capocannoniere del girone D con 8 centri e Marco Guidone. Nonostante la vena realizzativa il club ha incontrato le inevitabili difficoltà di una matricola. Discutibile la decisione della proprietà dello scorso 10 dicembre di esonerare Francesco Salmi (il tecnico della promozione), congedato dopo aver ottenuto due pareggi e una sconfitta nelle sue ultime tre gare. In lista per prendere il timone della panchina c’era persino Ciceri, oggi tecnico del Fiorenzuola. Il nuovo allenatore è invece Massimo Bagatti che ha esordito con un successo per 2-1 sul Sasso Marconi e ha chiuso con una sconfitta di misura per mano del Tuttocuoio.

Mercato biancorosso

Il nuovo direttore sportivo Carlo Maria Zerminiani si è rimboccato le maniche e ha fatto registrare 7 voci in entrata e 4 uscite nel mercato di riparazione.

Vestono già biancorosso Greco (portiere, ex Arconatese), Zucchini (difensore, ex Corticella), D’Agostino di ritorno a Piacenza, il centrocampista Muhic ex Pro Palazzolo, Baboucar Sandou (seconda punta ex Ancona), Tommaso Tentoni (mediano ex Riccione), l’attaccante Marco Castelli, ex Sant’Angelo e negli ultimi giorni si è aggiunto il difensore classe 99 Tommaso Mannucci, ex Pavia, Lavagnese, Aprilia e Seravezza Pozzi.



Per quanto concerne i movimenti in uscita hanno salutato Mauri, Doria e Grieco, e Solerio (quest’ultimo lunedì scorso). Si lavora invece per la cessione di Iocolano, da tempo separato in casa. L’ex Alessandria si sta allenando con il Lecco (compagine che milita in serie C).

La probabile formazione del Piacenza

Piacenza (3-5-2): Greco; Zucchini, Mannucci, Somma, Iob, Tentoni, Mantegazza, Ruiz, Sartore, D’Agostino, Castelli. All Rossini

Le partite della 3A giornata di ritorno di serie D, girone D (domenica 5 gennaio, ore 14:30)

Imolese – Corticella

Prato – Ravenna

Sammaurese – Forlì

San Marino – Tau

Sasso Marconi – Progresso

Tuttocuoio – Lentigione

United Riccione – Zenith Prato

La classifica

Forlì 39; Ravenna 38; Tau 36; Lentigione 32, Pistoiese 31; Imolese 29 ; Tuttocuoio 27, Prato 22; Cittadella Vis Modena 21; Sasso Marconi 20; United Riccione, Progresso e Piacenza 18, Corticella 17; Zenith Prato 16, San Marino 15, Sammaurese e Fiorenzuola 12