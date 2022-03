Piacenza – Fiorenzuola, al “Garilli” arriva il derby tra i professionisti

Il derby ha sempre un sapore particolare. Dal punto di vista della tradizione si potrebbe parlare di “Davide” contro “Golia”, perché il Piacenza vanta un grosso seguito ed anche tanti anni di serie A, mentre il Fiorenzuola ha solamente sfiorato l’accesso alla serie cadetta a cui però non ha mai partecipato. Ma in questo campionato la sfida tra Piacenza e Fiorenzuola è tutto fuorché scontatata.

Qui Piacenza, continua la corsa verso i playoff

Il Piacenza arriva alla partita del “Garilli” con l’entusiasmo in poppa. Quattro risultati utili consecutivi e due vittorie di prestigio con il Sudtirol (capolista del girone) e Renate (miglior attacco della C) e la consapevolezza di aver probabilmente trovato la quadra con il 4-4-2 che sta facendo volare i biancorossi in questo girone di ritorno. Il netto 3-0 rifilato alle Pantere Nerazzure al “Meda” è poi una grande prova di maturità, che consente alla truppa di Scazzola di consolidare il piazzamento ed aumentare le chance di entrare ai play off. L’obiettivo è quello di continuare la serie, sfruttando il buon momento dell’uomo chiave: capitan Cesarini mercoledì, entrato in corsa, è stato protagonista assoluto. Bravo a conquistare il calcio di rigore e poi trasformarlo, ma anche a servire la palla del terzo gol al compagno di reparto Dubickas.

Qui Fiorenzuola, serve una reazione dopo lo stop di mercoledì

Il Fiorenzuola arriverà alla partita con ben altro umore. Lo 0-3 patito in settimana al “Comunale” per mano della Pro Patria ha certamente lasciato il segno e ci sarà grande spirito di rivalsa. Il passaggio a vuoto non può però cancellare i grandi progressi della squadra di Luca Tabbiani nel girone di ritorno. I rossoneri prima di quel match avevano inanellato 4 risultati utili, subendo un solo gol. Il tecnico ha cercato subito di far voltare pagina al suo collettivo, focalizzandosi sulla partita di domenica. Un derby non ha mai bisogno di motivazioni aggiuntive, perché è sempre una gara carica di significato per tutte e due le squadre, ma è chiaro che in questo momento il Fiorenzuola si giocherà di più del Piacenza. In primis dovrà dimostrare che quello con la Pro Patria è stato solo un incidente di percorso, in secondo luogo dovrà difendere il piazzamento: sono solamente 4 i punti di vantaggio sulla zona playout (mentre il Piacenza ne ha ben 7 di vantaggio sulla Virtus Verona, la prima squadra fuori dalla zona playoff)

I precedenti fanno pendere la bilancia dalla parte del Piacenza

Dal 2014 ad oggi le due fazioni si sono incontrate solo 5 volte, 4 delle quali in serie D. Il Fiorenzuola non ha mai vinto, mentre il Piacenza ha ottenuto il bottino pieno per ben tre volte. In serie C l’unico precedente, ossia la gara del girone di andata che, lo scorso 14 novembre, terminò 1-1 in quel del “Comunale”

Le probabili formazioni

Piacenza 4-4-2: Tintori; Parisi, Nava, Tafa, Giordano; Castiglia, Munari, Rossi, Gonzi, Dubickas, Cesarini. All Scazzola

Fiorenzuola 4-3-3: Battaiola, Fracassini, Potop, Cavalli, Dimarco, Piccinini, Fiorini, Stronati, Mamona, Mastroianni, Sartore. All Tabbiani

Le altre di campionato

Domenica, ore 14:30

Legnago – Pro Vercelli

Sudtirol – Seregno

Trento – Triestina

Domenica, ore 17:30

Albinoleffe – Lecco

Juventus – Padova

Pergolettese – Giana

Pro Patria – Renate

Pro Sesto – Mantova

Virtus Verona – Feralpi

