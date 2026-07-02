Agente morto in servizio durante un inseguimento, Piacenza rende omaggio a Francesco Imprezzabile

Un minuto di silenzio all’ombra di Palazzo Gotico in onore dell’agente di Polizia Locale Francesco Imprezzabile, morto il 22 giugno scorso a seguito della caduta dalla moto di servizio durante un inseguimento.
In piazza Mercanti, in concomitanza con i funerali svoltisi a Milano dove è stato indetto il lutto cittadino, a osservare il momento di raccoglimento – interrotto simbolicamente solo dal suono delle sirene dei mezzi schierati – c’era anche la sindaca Katia Tarasconi, affiancata dal comandante del Corpo di Piacenza Mirko Mussi e dal comandante del Servizio intercomunale Bassa Val Trebbia Paolo Costa. Presenti, oltre ad alcuni agenti del Comando di via Rogerio, anche i colleghi dell’Unione Val Nure – Val Chero e del Corpo di Rottofreno.
“Un gesto semplice, ma profondamente sentito – spiega il comandante Mussi – per testimoniare vicinanza e solidarietà, rendendo omaggio a un giovane collega che ha perso la vita nello svolgimento del proprio lavoro. Un tributo carico di rispetto, significato e senso di appartenenza, che ci fa sentire uniti nel nome della divisa che tutti indossiamo”. “In circostanze come questa – aggiunge la sindaca Tarasconi – ci troviamo a riflettere con commozione e riconoscenza sul ruolo che le forze di Polizia Locale e tutte le forze dell’ordine svolgono a tutela della collettività, mettendo a rischio la propria incolumità per salvaguardare il bene comune. Con questa consapevolezza, sentiamo anche nostro il cordoglio che oggi attraversa Milano”.