Piazza Cittadella, Samuelli di Confesercenti Piacenza: “Ok il bello, ma prima di riqualificare l’area bisogna pensare ai posti auto” – AUDIO

Piazza Cittadella, Samuelli di Confesercenti Piacenza: “Ok il bello, ma prima di riqualificare l’area bisogna pensare ai posti auto”.

Dopo l’illustrazione in sede di Commissione consiliare, ha preso il via a Piacenza il percorso partecipativo su piazza Cittadella, con l’obiettivo di ascoltare idee, osservazioni e proposte della cittadinanza.

L’ultimo appuntamento è in programma il 21 aprile, con un ulteriore momento di dibattito e la raccolta di osservazioni, per poi presentare il quadro delle esigenze emerse all’attenzione del Consiglio comunale.

Sul tema è intervenuto a Radio Sound il Direttore di Confesercenti Piacenza Fabrizio Samuelli, auspicando che quanto prima l’area del cantiere possa tornare nella disponibilità dell’amministrazione comunale.

Questo è il primo punto che deve essere definito. Poi ci sono stati questi incontri dove già si è prefigurato quale potrebbe essere lo scenario migliore per la riqualificazione dell’area. Siamo d’accordo che davanti a un monumento di quella portata ci vuole il bello, però poi ci sono situazioni che non sono ancora state definite, per noi fondamentali.

Tipo i parcheggi che mancavano prima e mancano adesso?

Questo è l’elemento cardine. E’ da 15 anni che si ragiona sulla mancanza di parcheggi nella zona nord della città, da qui era partita l’idea di fare un parcheggio interrato nella piazza. Significa che già 15 anni fa c’era un bisogno. Ora non si farà più il parcheggio interrato quindi c’è questa mancanza. Prima in superficie in Piazza Cittadella c’erano dei posti auto e c’è anche la zona davanti al mercato coperto, ma anche quella verrà riqualificata, quindi ancora meno posti. Intanto abbiamo perso parcheggi anche a piazzale Milano, dove c’è l’Hub delle Corriere che portano i ragazzi a scuola, quindi è un segno meno che porta grandissime difficoltà.

Possono convivere il Bello e un parcheggio?

Secondo me no, non possono convivere. Però come avviene in tutte le altre città si trova la modalità per fare in modo che le macchine rimangano all’esterno del centro. Servono collegamenti rapidi, veloci e soprattutto dal punto di vista ambientale che non producano scarichi significativi. Inoltre devono portare velocemente le persone dal parcheggio scambiatore al centro della città.

La zona nord di Piacenza è quella che dà accesso immediato a chi arriva da fuori provincia.

Chi arriva da quei tratti non ha possibilità di trovare facilmente un parcheggio, quindi questo va assolutamente risolto prima di pensare di riqualificare l’area.

Audio intervista

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy