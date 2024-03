PiùMa Lab, a Piacenza Expo il 5 e 6 aprile l’evento dedicato a marketing, comunicazione d’impresa e strategia di vendita

La programmazione di Piacenza Expo prosegue con due intense e innovative giornate di formazione e incontri per aziende, enti pubblici, imprenditori, liberi professionisti e studenti. Venerdì 5 e sabato 6 aprile, infatti, il quartiere fieristico di Le Mose ospiterà la prima edizione di PiùMa Lab, evento dedicato al marketing, alla comunicazione d’impresa, alle strategie di vendita e alla gestione delle risorse umane.

PiùMa Lab, a Piacenza Expo il 5 e 6 aprile



“Un evento culturale innovativo – commenta il Presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – per conoscere, apprendere e incontrare. In un mondo complesso e in continua evoluzione, l’esigenza di una formazione permanente diventa prioritario e PiùMa Lab si prefigge appunto l’obiettivo di rispondere a questa esigenza. Un evento nuovo e strategico, che può favorire la crescita personale e professionale garantendo un valore aggiunto alle imprese e alle istituzioni. PiùMa Lab si configura come l’ennesimo contributo di Piacenza Expo per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio”.



PiùMa Lab non si rivolge soltanto a chi opera nel mondo della comunicazione, del marketing strategico e operativo, delle vendite e delle risorse umane, ma anche ai liberi professionisti e a tutte quelle aziende che – al di là degli specifici settori merceologici – hanno la necessità di individuare particolari figure professionali, di potenziare la propria operatività, di predisporre percorsi formativi per i propri dipendenti, di migliorare le strategie commerciali e di trovare nuovi mercati.



“Non si parlerà – aggiunge il Direttore di Piacenza Expo, Sergio Copelli – solo di tecniche commerciali. Ampio spazio verrà riservato alla gestione delle risorse umane negli ambiti lavorativi. In un contesto di incertezza, infatti, le persone desiderano sicurezza ed equilibrio tra vita lavorativa e privata. Si analizzeranno quelle che sono e che saranno le sfide per le aziende, partendo dal capire cosa desiderano le persone. Un’occasione anche per chi è alla ricerca di impiego per conoscere le esigenze del mondo produttivo, ma anche funzionale alle aziende e alle agenzie che vogliono formare i dipendenti. Grazie alle sale formative verticali in programma nell’arco delle due giornate, si potranno ampliare e diversificare le competenze partecipando ai singoli speech”.



“Abbiamo dato vita a un format molto originale e articolato – evidenzia Daniele Marzaroli, formatore e collaboratore di Piacenza Expo per PiùMa Lab – che crea un fil rouge attraverso i punti di contatto che hanno tre ambiti aziendali: vendita, marketing e gestione risorse umane. Grazie a un lavoro di analisi, PiùMA ha individuato le sinergie strategiche di questi settori offrendo nuove risposte alle più recenti esigenze delle aziende. PiuMa è un evento che offre formazione con più di trenta formatori, crea interattività grazie ai workshop e propone servizi d’eccellenza grazie alla presenza di espositori con servizi di supporto alle imprese. Le aziende potranno essere così più attrattive verso i clienti e verso i nuovi potenziali collaboratori. Affronteremo il tema della comunicazione all’interno delle aziende, parleremo della “vendita” attraverso i flussi di relazione, dedicheremo speech per condividere metodologie collaudate per una gestione corretta ed efficace dei propri collaboratori.

In questa “maratona” della formazione si ascolteranno formatori con un’esperienza consolidata e una visione che aiuterà a capire meglio i nuovi cambiamenti in corso. Citiamo alcuni dei relatori, in rappresentanza di tutti: Emanuele Maria Sacchi, Andrea Favaretto e l’Aimem con quattro professionisti tra cui la presidente, Caterina Garofalo. L’elenco è veramente lungo e gli argomenti sono di sicuro interesse e molto attuali. Il ringraziamento a tutta l’organizzazione per aver dato vita a un progetto completamente nuovo e che Piacenza Expo ha l’onore di promuovere e ospitare”.

Informazioni



E’ già attiva la biglietteria on line di PiùMa Lab con il circuito vivaticket, raggiungibile direttamente dal sito della manifestazione, www.piumalab.it

Il programma