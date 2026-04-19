Successo per il primo appuntamento di Forest Bathing alla Galleana: con LILT Piacenza, La Cura del Bosco e Piacenza In Blu

Si è svolta sabato 18 aprile al Parco della Galleana di Piacenza, la prima esperienza di Forest Bathing, parte di un ciclo di incontri realizzato in collaborazione con LILT Piacenza, La Cura del Bosco e Piacenza In Blu.

Il progetto – rivolto a persone che hanno affrontato patologie oncologiche, ai loro familiari e caregiver e, più in generale, alle persone intorno ai 65 anni – si propone come un percorso di benessere in ambiente naturale. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di LILT Piacenza per la promozione della salute.

“Siamo qui oggi al Parco della Galleana per Lilt per l’iniziativa “Vivere la Natura, coltivare la salute” che propone cicli di bagni di bosco per aiutare le persone che attraversano momenti difficili di malattia o persone con fragilità o chiunque possa trarre beneficio da questa pratica” spiega Veronica Bini, guida di benessere forestale dell’associazione La Cura del Bosco

“Il forest bathing, l’immersione nel bosco, apporta tanti benefici sia dal punto di vista fisico sia psico- mentale e spirituale, perchè siamo immersi nella bellezza della natura primaverile che ci riconnette a qualcosa di meraviglioso e più grande di noi”.

Entrando nel dettaglio dell’esperienza, Loredana Casella – altra guida di benessere forestale presente a questo primo incontro – aggiunge: “Conduciamo il gruppo in un’ immersione in natura, quello che richiede il forest bathing come pratica che è un modo per accompagnare le persone a ricevere tutto quello che il bosco ci regala, però con un comportamento molto lento, una camminata meditativa, con pratiche che ci portano alla connessione con la natura. Siamo molto soddisfatti della partecipazione a questo primo incontro. Tra i benefici riconosciuti del forest bathing vi è anche il possibile aumento delle cellule natural killer che servono al nostro corpo per produrre difese immunitarie.”

Gli incontri successivi si terranno il 9 e 23 maggio e il 6 giugno , in luoghi via via diversi individuati con il supporto dei medici LILT e in accordo con i partecipanti, in base alle loro condizioni e necessità.

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