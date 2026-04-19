Volley, Serie B2 – Il Circolo Minerva riscatta la sconfitta dell’andata: a Parma le under 18 della Nordmeccanica superate in tre set

Sconfitta per le under 18 della Nordmeccanica VAP nella seconda trasferta consecutiva: all’Oltretorrente di Parma il Circolo Minerva vendica la prestazione opaca offerta all’andata a San Nicolò scendendo in campo con grande determinazione per mettere al sicuro la sua posizione in classifica nel girone E di serie B2.

Avvio combattuto tra le due formazioni in campo (14-12) poi sono le padrone di casa a prendere l’iniziativa alzando i giri in attacco e ritrovandosi a condurre con un buon margine (17-12) e accelerando ulteriormente per il 25-15.

La VAP prova a portarsi avanti nel secondo parziale (6-8) ma Minerva controbatte con un ottimo break che vale un solido 17-10: il servizio avversario continua a fare piuttosto male e la Nordmeccanica fatica ad invertire la rotta arrendendosi sul 25-14.

Partenza piuttosto convinta della padrone di casa nel terzo e decisivo parziale: la Academy prova ad inseguire ma Parma ha gioco facile nel rintuzzare le iniziative della VAP e chiudere la gara definitivamente sul 25-16.

CIRCOLO MINERVA PARMA-NORDMECCANICA VAP 3-0

(25-15; 25-14; 25-16)

NORDMECCANICA VAP: Di Luzio, Borri, Di Paolo, Fenzio, Isitor, Uwadiae, Ferri, Sandonà, Momo, Russo, Glavina, Carlà (L). All. Fanni

A Correggio le under 16 VAP superate in un incontro serrato con il Poliespanse Nutristar

Una gara combattuta e giocata spesso alla pari premia sulla distanza il Poliespanse Nutristar di Correggio che riesce ad avere la meglio sulle under 16 della DM Idrosanitaria nella ventitreesima giornata di serie C.

La Academy apre meglio delle padrone di casa la partita riuscendo a conquistare un vantaggio e mantenerlo, nonostante la risposta di Correggio, fino al 20-25. La gara prosegue sui binari di un sostanziale equilibrio con le due formazioni a fronteggiarsi punto a punto: Correggio riesce a sfruttare i momenti di minore lucidità della VAP nei finali di parziale incassando così la vittoria per 3-1 che lascia a bocca asciutta la DM Idrosanitaria.

POLIESPANSE CORREGGIO-DM IDROSANITARIA VAP 3-1

(20-25; 25-23; 25-20; 25-23)

DM IDROSANITARIA VAP: Fortunato, Riccardi, Muzzu, Sposimo, Sorsi, Di Ianni, Tencati, De Servi, Carli, Mosetti, Bisotti, Clini (L), Bazzani (L). All. Maggipinto

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