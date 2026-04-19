Trasporto pubblico locale, Tagliaferri (FdI): “Serve chiarezza sulle condizioni di lavoro degli autisti SETA”

Interrogazione in Regione dopo le tensioni emerse: “Il servizio pubblico passa anche da chi lo garantisce ogni giorno”

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri ha presentato una interrogazione alla Giunta dell’Emilia-Romagna per chiedere chiarimenti sulla situazione del personale viaggiante di SETA S.p.A., alla luce delle recenti notizie di stampa che segnalano forti tensioni interne.

«Parliamo di un servizio essenziale per cittadini e lavoratori – spiega Tagliaferri – e le condizioni di chi ogni giorno guida autobus e garantisce la mobilità devono essere adeguate e sostenibili».

L’attenzione è rivolta in particolare alle modifiche ai sistemi di incentivazione e premialità, contestate dalle organizzazioni sindacali, e ai possibili effetti sulle condizioni operative del personale.

«Non si tratta di entrare nel merito delle scelte aziendali – prosegue il consigliere – ma di capire quali siano le ricadute complessive sul servizio, anche in termini di sicurezza e qualità».

Tagliaferri richiama inoltre le criticità già evidenziate nel settore, tra carenza di personale e condizioni operative complesse.

«Il trasporto pubblico locale funziona se funziona tutto il sistema: organizzazione, mezzi e persone. E le persone sono il primo elemento da tutelare».

«Per questo – conclude – chiediamo alla Regione di fare chiarezza e di garantire un monitoraggio attento della situazione, anche in vista delle prospettive di riorganizzazione del sistema TPL regionale».

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