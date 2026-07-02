Un cortocircuito innesca un principio d’incendio e scatta l’allarme, paura al grattacielo dei Mille: evacuato il palazzo

Momenti di apprensione questa mattina al Grattacielo dei Mille, dove un principio d’incendio ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e l’evacuazione dell’intero edificio.

L’allarme è scattato quando un forte odore di fumo e di bruciato ha iniziato a diffondersi all’interno dello stabile, facendo temere un incendio.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, che hanno evacuato il palazzo in via precauzionale. Un’operazione particolarmente complessa, considerato l’elevato numero di residenti presenti nell’edificio.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’accaduto vi sarebbe un cortocircuito che ha interessato un quadro elettrico, provocando il principio d’incendio e la fuoriuscita di fumo.

Fortunatamente la situazione è stata rapidamente messa sotto controllo. Non si registrano feriti né danni di particolare rilievo.

Una volta completate le verifiche di sicurezza, i residenti hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni. Sono in corso gli ultimi accertamenti per confermare con esattezza le cause del guasto.

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