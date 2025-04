Ricerca del lavoro per persone in difficoltà e lotta allo sfruttamento, ecco il progetto Common Ground: in nove mesi aiutate 220 persone – AUDIO

Presentato il progetto interregionale “Common Ground”, mirato a prevenire e contrastare forme di illecito e irregolarità nel mercato del lavoro (sfruttamento, sommerso, caporalato) in tutti i settori, attraverso interventi di protezione sociale.

Ad approfondire il tema, che sarà prossimamente oggetto di un convegno dedicato in programma lunedì 14 aprile presso il Laboratorio del Carmine, sono intervenuti la sindaca Katia Tarasconi, l’assessora al Welfare Nicoletta Corvi, la funzionaria EQ del Settore Promozione della collettività Stefania Bianchi.

Presenti anche il direttore dell’Ispettorato del Lavoro di Piacenza Alberto Gardina. Il direttore della sede Inps di Piacenza Mario Riccio, l’ispettrice Tindara Calabrese in rappresentanza della Direzione regionale Inps, Sara Alberici del Consorzio Sol.Co., cui il Comune ha affidato sul territorio la gestione di “Common Ground” che ha coinvolto numerosi enti e istituzioni locali, e Cosimo Galluzzi, responsabile della zona di Piacenza del Cefal.

IL PROGETTO “COMMON GROUND”

Il progetto interregionale Common Ground si snoda in cinque regioni del Nord Italia: Piemonte – la cui Amministrazione regionale è ente capofila – Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, dove questo percorso si articola su quasi tutto il territorio.

A Piacenza il progetto è partito nel maggio 2024 e si concluderà il 30 aprile 2025; l’ente locale capofila è il Comune, mentre la gestione è affidata al Consorzio Sol.Co.

Gli obiettivi

Obiettivo, far emergere situazioni di potenziale sfruttamento occupazionale, lavoro nero e caporalato, tra i cittadini e le cittadine di Paesi terzi, aiutando le vittime – effettive e potenziali – tramite colloqui individuali, accompagnamento ai servizi di prima necessità e assistenza legale nelle pratiche di denuncia e regolarizzazione sul territorio italiano.

Il progetto ha perseguito un approccio multi-agenzia che ha coinvolto una pluralità di soggetti: oltre al Comune, Ispettorato Territoriale del Lavoro, Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, Questura, Prefettura e tutte le Forze dell’Ordine, AUSL, Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL e USB), Enti gestori dei centri di accoglienza e Terzo settore.

Oltre 200 persone prese in carico in nove mesi

Al 31 marzo 2025, in poco più di 9 mesi di lavoro, il progetto ha preso in carico più di 220 persone, per le quali si sono svolte complessivamente più di 700 pratiche di accompagnamento. Soprattutto per quanto riguarda l’ambito della ricerca di lavoro (in partnership, per l’Emilia Romagna, anche con l’agenzia no-profit Winner Mestieri), nonché nell’area socio-legale e in ambito sindacale.

Grazie alla collaborazione con Winner Mestieri il progetto ha attivato 6 tirocini, di cui solo uno si è interrotto, mentre gli altri hanno avuto esito positivo. Un’esperienza ha visto la proroga a costi aziendali, tre sono attualmente in itinere e uno si è concluso regolarmente. Inoltre, 15 persone hanno beneficiato dei corsi di italiano organizzati in collaborazione con l’ente di formazione AECA e 12 utenti hanno seguito un corso di idraulica realizzato da AECA insieme a Tutor.

Oltre 500 persone raggiunte

Il progetto ha raggiunto complessivamente più di 500 persone, anche grazie a diverse attività informative indirizzate principalmente agli ospiti dei Centri di accoglienza straordinaria, del Sistema di accoglienza integrata e delle Comunità di minori stranieri non accompagnati presenti tra città e provincia.

Infine, grazie alla collaborazione con le Forze dell’ordine, in particolare il Nucleo Ispettorato del Lavoro dell’Arma, 15 persone sono state accompagnate a sporgere denuncia per sfruttamento lavorativo.