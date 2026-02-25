Progetto Irma, elementi per nuove soluzioni di welfare: convegno in Fondazione

Progetto Irma, Innovative Remote Monitoring and Assistance: i risultati e le nuove prospettive dopo 10 mesi di sperimentazione nel convegno in programma venerdì 27 febbraio 2026 dalle ore 10.30 alle 13 all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Tecnologia e prossimità: elementi per nuove soluzioni di welfare. Partendo dall’innovativa sperimentazione avviata a Piacenza per residenti over 75 in edilizia popolare, il convegno indaga e riflette su nuove prospettive di intervento a sostegno della domiciliarità come alternativa all’istituzionalizzazione e prevenzione alla non autosufficienza.

IL PROGRAMMA

Saluti istituzionali:

Roberto Reggi, presidente Fondazione di Piacenza e Vigevano

Nicoletta Corvi, Assessora alle politiche per l’infanzia, la solidarietà, l’abitazione e l’inclusione sociale Comune di Piacenza

Anteprima del documentario “IRMA – contenta della vita”, un racconto di Gero Guagliardo

Relatori

Cristiano Gori: professore ordinario di politica sociale dell’Università di Trento, ha ideato e dirige il Network Non Autosufficienza e promosso it Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza

Andrea Fabbo: geriatra, direttore generale della ASL 4 dell’Ogliastra, già responsabile del Progetto Demenze della Regione Emilia-Romagna

Massimiliano Malavasi: ingegnere biomedico, responsabile del Centro Regionale per le Tecnologie Assistive – WeCareMore, Centro per la Ricerca e l’Innovazione di AIAS Bologna Onlus

Giacomo Gnocchi: coordinatore del progetto IRMA, responsabile area Welfare e Innovazione Sociale di Consorzio Solco Piacenza

Modera il giornalista Mauro Ferri.

Al termine rinfresco a cura di Aut-side, progetto di inclusione della cooperativa sociale “L’Ippogrifo”.

IL PROGETTO

La tecnologia domotica del progetto “Irma”, applicata a Piacenza in venti alloggi di edilizia residenziale pubblica abitati da persone anziane, è un progetto sostenuto dalla Fondazione di Piacenza Vigevano, che ha come capofila il Consorzio Solco. La capacità di leggere i segnali trasmessi da remoto attraverso speciali sensori installati all’interno delle mura domestiche è il principio alla base del progetto “Irma”, acronimo di “Innovative Remote Monitoring and Assistance”.

Un sistema che coniuga il supporto della tecnologia con quello delle relazioni umane per migliorare la qualità della vita degli anziani seguiti e preservarne l’autonomia. L’operatore di “Irma” fornisce un supporto relazionale e monitoraggio costante tramite la piattaforma digitale, chiamando settimanalmente ogni anziano per valutare bisogni e attivare servizi, le visite domiciliari, garantendo interventi flessibili e personalizzati.

Avviato nell’ottobre del 2024, il progetto è stato finanziato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano attraverso il bando anziani e ha visto il Consorzio Solco nel ruolo di capofila col coinvolgimento del Comune di Piacenza, di Acer e Auser, e un partner scientifico di Bologna, il centro per la ricerca e l’innovazione “WeCareMore”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy