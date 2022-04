Progetto Smart City, sensori ambientali nelle scuole: comfort degli utenti e ottimizzare le risorse

Parte il progetto Smart City che prevede, in prima istanza, l’installazione di sensori ambientali ed energetici in via sperimentale in alcune scuole cittadine.

Nelle scuole Giordani, Mazzini e Alberoni sono stati installati sensori ambientali di rilevazione della temperatura, umidità e luminosità, oltre a sensori che registrano i consumi idrici ed elettrici. L’obiettivo è quello di monitorare il comfort degli utenti ed ottimizzare le risorse. Per quanto riguarda la rilevazione dei consumi idrici ed elettrici, l’ente potrà verificare eventuali anomalie a fronte di consumi anomali dovuti a guasti, apparecchiature funzionanti oltre le normali attività, ecc.

Attraverso un cruscotto web di monitoraggio (dashboard) da parte di Lepida, si avrà una visione di dettaglio e complessiva dei dati rilevati dai sensori. Si potranno programmare alert sulle singole tipologie di sensori, al fine di automatizzare il processo di controllo