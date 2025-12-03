Esercizi commerciali accessibili, ecco il progetto Zer0stacoli: un video e un decalogo delle attività inclusive

E’ stato presentato oggi in Municipio, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il video che promuove il progetto Zer0stacoli, realizzato dalla Redazione Web del Comune di Piacenza in collaborazione con Gero Guagliardo.

Pubblicato sul canale YouTube dell’ente – al link youtube.com/watch?v=a5R6nmi3LEs&feature=youtu.be – è scaricabile anche al link https://1drv.ms/v/c/c78a713e312f6ac9/IQBCswx0Gx1QSKP_LwR9LNbWAQ7-ti2QD4QPCQrgHLcJl6o?e=GhFpWJ .

Uno strumento agile e condivisibile

Pensato come uno strumento agile e facilmente condivisibile per accendere l’attenzione sull’iniziativa, il breve filmato si raggiunge direttamente anche dalla pagina web www.comune.piacenza.it/zerostacoli, dove si possono consultare sia il decalogo dell’accessibilità e dell’accoglienza che trovate di seguito, stilato dal Tavolo Disabilità in collaborazione con le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti e Cna, sia il testo completo dell’avviso pubblico cui tutti gli esercenti, titolari di negozi e attività artigianali possono aderire, entro il 28 febbraio, per ricevere la vetrofania con la libellula simbolo del progetto.

Come è stato sottolineato oggi in Municipio dalla sindaca Katia Tarasconi, dalla garante comunale per i diritti delle persone con disabilità Miriam Stefanoni e dalle assessore Adriana Fantini e Nicoletta Corvi – intervenute anche in rappresentanza del collega di Giunta Simone Fornasari e affiancate da Alessandra Bonomini, referente del Ceas Infoambiente comunale e del progetto PEBA, nonché da Chiara Bosi dei Servizi Sociali – l’intento è quello di mettere a disposizione delle persone che si trovino in condizioni di vulnerabilità, legata a disabilità fisiche, sensoriali o fragilità psichiche, un elenco di esercizi che riservino particolare sensibilità e attenzione nel mettere a disposizione di tutti i propri servizi, testimoniando capacità di inclusione a 360°.

A chi rivolgersi

Gli esercenti interessati possono rivolgersi, per ulteriori chiarimenti e indicazioni utili, allo 0523-492171 o scrivere a peba@comune.piacenza.it, ma sin d’ora si sottolinea un aspetto fondamentale: al di là del requisito essenziale dell’assenza di barriere architettoniche e – per le tipologie di attività che ne hanno l’obbligo normativo – di servizi igienici accessibili, non è necessario garantire la rispondenza a tutti e dieci i punti elencati di seguito, ma è sufficiente, per ottenere la vetrofania e il riconoscimento di esercizio “Zer0stacoli”, rispettarne alcuni, di pertinenza del proprio settore.

A rinnovare l’appello per l’adesione dei propri associati, anche le rappresentanze di categoria: Confcommercio con Fabio Tonoli, Confesercenti con Giorgio Bonoli e Cna con Chiara Arbasi. Presenti, tra il pubblico anche la presidente del Consiglio comunale Paola Gazzolo, Paola Gemmi e Luca Cattanei per Confcooperative, oltre ad alcuni dei protagonisti del video, tra cui il presidente dell’Unione Ciechi e Ipovedenti Filippo Siciliano e Michela Cornelli de Lo Spinone di Geocart.

Il Decalogo

rispetto il requisito di accessibilità fisica al locale e ai servizi igienici (per gli esercizi che hanno l’obbligo di servizi pubblici destinati ai clienti) mi sono attrezzato con un servizio saltafila per ridurre le attese, che possono rappresentare una fonte di stress per le persone con autismo. per migliorare l’inclusione nei servizi di bar/ristorazione, uso “menù for all” (menù visivi, es. caa, anche su tovagliette, con caratteri ingranditi…) e sono disponibile a dare informazioni a voce ho allestito aree tranquille in cui offrire un ambiente più accogliente e sono disponibile ad accogliere le persone facendo loro “spazio” adeguato alle esigenze mi sono attrezzato con bavaglie, bicchieri di carta o con il manico, cannucce, stoviglie e posate (se monouso, compostabili) di facile presa da distribuire in caso di necessità ai clienti che ne fanno richiesta. sono disponibile ad abbassare il volume della musica, se il cliente lo chiede ho allestito uno spazio dehors esterno (con tavoli, seggiole, ombrelloni, vasi…) facendo attenzione a non creare barriere o interrompere “percorsi guida” per chi cammina sul marciapiede. so che il cane-guida è un aiuto indispensabile per il suo padrone. non gli impedisco l’ingresso e non lo distraggo permetto, a chi volesse, di prenotare telefonicamente (o con whatsapp) e ritirare e pagare il suo acquisto fuori dal negozio. mi sono attrezzato con modalità di pagamento inclusive e “portatili”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy