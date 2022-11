Provvedimenti alla circolazione nelle vie Bertè, Boselli e Martiri della Resistenza

Si comunica che, per consentire l’effettuazione di lavori edili sulla facciata di un edificio, dalle ore 14 alle ore 16 di giovedì 10 novembre, in via Bertè, nel tratto compreso tra i civici 2 e 4, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione, mentre è istituita la revoca del senso unico di marcia in piazza Casali tra l’incrocio con via Bertè e il civico 9 e in via Bertè nel tratto compreso tra l’incrocio con via Borghetto e il civico 4, in questo secondo caso ad uso esclusivo dei residenti.

Inoltre, allo scopo di garantire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di sostituzione di un refrigeratore sul tetto di un fabbricato con autogru, dalle ore 7 alle ore 17 di martedì 15 novembre, in via Boselli, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Rigolli/Corso Europa e il civico 61, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata e quello di circolazione.

Infine, onde consentire l’esecuzione di alcuni lavori da parte di Ireti, dalle ore 8 di lunedì 14 novembre alle ore 18 di venerdì 2 dicembre, in via Martiri della Resistenza, in prossimità del civico 2, sono istituiti il divieto di sosta permanente con rimozione forzata e il restringimento di carreggiata regolamentato da segnaletica verticale.