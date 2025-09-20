Pubblica Assistenza, nuovo corso di formazione per gli aspiranti volontari: appuntamento il 13 ottobre

La Pubblica Assistenza Croce Bianca organizza un nuovo corso di formazione per aspiranti volontari. Presso l’Auditorium intitolato al prof. Carrara – sede di Croce Bianca – lunedì 13 ottobre dalle ore 20.30, si terrà la presentazione (e la prima lezione) dei percorsi formativi rivolti a tutte le cittadine e ai cittadini dal sedicesimo anno di età.

Croce Bianca Piacenza aderente ad ANPAS ha radici lontanissime: nasce sul territorio nel 1906 e offre ogni anno circa 15.000 servizi. Nel 2024 i mezzi in dotazione alla PA Croce Bianca hanno percorso 315.000 km, svolgendo numerose attività per la comunità: soccorso sanitario in convenzione con il 118, trasporto disabili, dializzati e anziani, servizi sociali, protezione civile, trasporto emoderivati, assistenza ad eventi (sportivi, concerti e manifestazioni locali), prestazioni ambulatoriali presso le strutture adibite, attività ricreative, trucca bimbi e simulazioni. ANPAS Croce Bianca collabora con ‘Progetto Vita’, il primo progetto in Italia di defibrillazione precoce.

Il presidente della Pubblica Assistenza Croce Bianca, Avv. Sandro Miglioli invita la comunità piacentina a partecipare alla presentazione dei nuovi corsi di formazione, suggerendo a tutti di intraprendere un’esperienza nel mondo del volontariato, “come momento di crescita personale e di partecipazione attiva al bene della comunità”. Il Coordinatore delle Emergenze di Croce Bianca, nonché Coordinatore di ANPAS per la Provincia di Piacenza e membro di Direzione Nazionale, Paolo Rebecchi – prima di illustrare i percorsi formativi suddivisi per tipologie di figure richieste – ha ricordato le peculiarità di Croce Bianca, punto di riferimento “per tutti” sul territorio locale.

“Siamo alla ricerca di nuovi volontari che ci affianchino nella gestione delle numerose attività che svolgiamo come Croce Bianca sul territorio piacentino, – anche di tipo non emergenziale -, in risposta alle nuove esigenze della popolazione fragile” evidenzia Rebecchi.

Durante la serata di presentazione dei nuovi corsi verranno illustrati i cinque moduli formativi per la ricerca dei nuovi volontari, il calendario generale e le modalità di iscrizione. La coordinatrice dei volontari e dei turni di Croce Bianca, Alessandra Grana evidenzia la volontà di ricercare persone di tutte le età – giovani e meno giovani – in supporto a tutti i servizi erogati sul territorio: dalle emergenze ai trasporti ordinari, dalla protezione civile alla sala radio. Le lezioni si svolgeranno da metà ottobre a inizio dicembre: il coordinatore della formazione di Croce Bianca, Matteo Ghizzoni ricorda la possibilità di svolgere uno o più percorsi contemporaneamente, “grazie alla calendarizzazione del percorso formativo pensata ad hoc per poter frequentare più moduli”.

Il nuovo corso 2025 per volontari prevede cinque moduli formativi:

aspirante secondo soccorritore per ambulanza: il percorso consente di diventare operatori per trasporti ordinari su ambulanza (accompagnamento a visite mediche e presidio a eventi sportivi e manifestazioni) e/o soccorritori su mezzi di emergenza sanitaria in convenzione con il 118;

aspirante autista mezzi di trasporto sanitario e/o di emergenza: il corso prevede abilitazioni specifiche per la guida dei mezzi di soccorso e la frequentazione del modulo base per aspirante soccorritore;

aspirante autista auto e pulmini: le lezioni riguardano la guida di mezzi non in emergenza, quali auto per il trasferimento di esami ematici e pulmini per l’accompagnamento di persone a visite mediche;

aspirante operatore di Protezione civile interno: il percorso fornisce addestramento per interventi di protezione civile. Al corso seguirà il percorso obbligatorio per l’attività operativa prevista dalla Regione Emilia Romagna e dal coordinamento nazionale ANPAS;

operatore di sala radio: il corso forma gli operatori per il coordinamento dei servizi e la gestione delle comunicazioni tramite radio.

I cinque percorsi formativi si svolgono nelle serate alle ore 20:30 presso l’auditorium Carrara di via Emilia Parmense, 19 a Piacenza.

Per info e iscrizione è possibile mandare email per “pre – iscrizione on line” a: volontari@crocebiancapc.org, contattare via telefono la Sala Radio al n° 0523 – 614422 (dalle 09.00 alle 20.00 da lunedì a sabato), o chiedere informazioni solo via WhatsApp al numero 3487018759.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy