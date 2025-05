Radio Sound Party, un’esplosione di energia all’Arena Daturi in attesa della Placentia Half Marathon. Questa sera musica dagli anni 90 ai 2000

Un’edizione straordinariamente frizzante della Placentia Half Marathon, con un degno antipasto a base di musica, festa e tanto divertimento. Parliamo del Radio Sound Party che ieri sera ha infiammato l’Arena Daturi di Piacenza con la prima delle due serate in programma. Un grande successo, non solo per l’offerta ma anche per il folto pubblico intervenuto: tutti a ballare e cantare per celebrare con il giusto spirito la storica mezza maratona che si terrà domenica 4 maggio.

IL VIDEO-RACCONTO DELLA SERATA

Un’esplosione di energia innescata da Radio Sound che quest’anno ha voluto celebrare tra spettacolo e colori lo storico legame con la Placentia Half Marathon, legame che dura da 30 anni e che si è reso sempre più saldo edizione dopo edizione.

Il compito di infiammare la platea, questa sera, era affidato a Gigi L’Altro, DJ che ha fatto rivivere le indimenticabili hit del grande Gigi D’Agostino. Prima di lui sono stati DJD, Pandho & Nick Dynamik a scaldare gli animi grazie a un’onda anomala di dance e musica tutta da ballare. Insieme a loro ospiti Michele Cordani, Ramona Mary Tavazza e Jacopo Sarno, frontman dei Super Jam e volto noto della serie “Quelli dell’Intervallo” su Disney Channel. Presentatori della serata Luca Rossi e Serena. Ma non finisce qui.

Sabato 3 maggio

Sabato 3 maggio, riflettori puntati sui Mighty Nineties e il loro sound esplosivo: mashup e medley delle hit più iconiche degli anni ’90 e 2000, per un’esperienza musicale che trasformerà Piacenza in una discoteca a cielo aperto. Special guest della serata sarà Greta Ray, pop-rock artist e songwriter con oltre 1,5 milioni di follower.

Anche questa sera dalle ore 19 apertura degli stand gastronomici gestiti dai volontari dell’Associazione l’Hospice La Casa di Iris e la diretta Radio Sound Live il tutto presentato da Luca Rossi, noto animatore del pre-show di X-Factor, con la partecipazione dei cantanti piacentini True Skill e Federica Infante.

Radio Sound Color

La festa continua domenica 4 maggio 2025 con la Radio Sound Color, l’evento più colorato, allegro e inclusivo dell’anno! A partire dalle ore 11, il Parco Daturi si trasformerà in un’esplosione di colori, musica e sorrisi grazie alla partecipazione alla Minimaratona Pedibus & Camminata delle Associazioni, che ogni anno coinvolge oltre 5.000 partecipanti.