Raffaello Bianco è il nuovo presidente dei notai piacentini: “Accanto a cittadini, imprese e istituzioni”

Raffaello Bianco è il nuovo Presidente del Consiglio Notarile di Piacenza. Prende il testimone da Maria Benedetta Pancera, che resta in qualità di Consigliere.

Nuovi ingressi anche per i Notai Emanuele Palombo, designato Segretario, e Silvia Bricchi, Consigliere. Il Consiglio Notarile è inoltre composto dal Tesoriere Carlo Brunetti.

Questo il commento del Presidente Bianco: “Ringrazio sentitamente la collega Pancera per tutto l’impegno profuso in favore del Notariato piacentino, così come Maria Rosaria Fiengo, Massimo Toscani e Paola Ugolotti, che hanno invece scelto di lasciare spazio agli altri colleghi, e che per tanti anni hanno rappresentato delle colonne portanti della nostra professione sul territorio.

Sarà arduo essere all’altezza dei valenti colleghi che mi hanno preceduto, ma con il loro insegnamento e supporto, e con quello del Consiglio che ho l’onore di presiedere, potremo raccogliere la sfida rappresentata dal nostro tempo, caratterizzato da cambiamenti rapidissimi e di ampia portata, sia per quanto riguarda gli ambiti normativi che quelli tecnologici, mutamenti che a maggior ragione richiedono di avere, nel Diritto, un appiglio saldo per la comunità.

Con il Consiglio continueremo a dialogare con le istituzioni e la comunità, fornendo il nostro contributo di giuristi esperti e Pubblici Ufficiali chiamati a comporre gli interessi delle parti, dando agli stessi la corretta forma giuridica, ed effettuando un controllo preventivo di legalità, con l’effetto di prevenire, all’origine, numerosi potenziali contenziosi.

Noi notai siamo a fianco dei cittadini, per consigliarli e dare forma giuridica alla loro volontà, in alcuni dei momenti più importanti della vita, come la compravendita di un’abitazione, i lasciti testamentari, la costituzione di società, la gestione del passaggio generazionale nelle aziende, la redazione dello statuto di un Ente del Terzo Settore, il supporto a soggetti incapaci, e molto altro. Un compito importante e delicato, del quale siamo ben consapevoli”.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.consiglionotarilepiacenza.it e la pagina Facebook Notai dell’Emilia-Romagna.

