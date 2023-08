Reggiana-Pescara, rissa tra tifosi a fine partita: lancio sedie e fumogeni al Velodromo Pavesi

Sedie che volano, spintoni, bottiglie e fumogeni. Un discreto far west quello improvvisato dai tifosi di Reggiana e Pescara appena dopo la fine del turno preliminare di Coppa Italia, al velodromo ‘Attilio Pavesi’ di Fiorenzuola.

Se nei minuti finali della partita – che ha visto l’esordio di Portanova con una doppietta – le due curve se le erano promesse con cori da una parte e dall’altra, all’uscita si è passati ai fatti: con un po’ di imprudenza i gruppi sono stati fatti uscire simultaneamente e si è scatenata la bagarre.

I tifosi pescaresi, pur accorsi in buon numero, erano in netta minoranza (149 in tutto, su 1.403 paganti) ma questo non ha scoraggiato alcuni di loro. Si sono così viste cariche, lancio di bottiglie e fumogeni. Fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito, ma per quanto breve la scena è stata molto brutta e il bar all’uscita dello stadio ne ha riportato vari danni, dal momento che alcuni tifosi hanno visto bene di usare sedie e tavoli come armi per la rissa.

La polizia si è dovuta mettere in mezzo e una volta sedato lo scontro si è assicurata che i facinorosi venissero allontanati.