In provincia di Piacenza era tutto pronto per il campionato di Formula Junior di motonautica. Peccato che nella notte tra venerdì e sabato, ignoti abbiano letteralmente fatto razzia di imbarcazioni. I ladri sono entrati in azione all’interno di un magazzino di Caorso dove le moto erano state stoccate in attesa della competizione. Otto le imbarcazioni sottratte, oltre a uno dei camion deputati al trasporto dei mezzi. Un bottino del valore di circa 150 mila euro, indagini sono in corso.