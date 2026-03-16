Esce dal carcere per fine pena, 39enne nigeriano espulso il giorno stesso

Continua l’attività di contrasto della Questura di Piacenza nei confronti dell’immigrazione clandestina.

Nella giornata di domenica 15 marzo, l’Ufficio Immigrazione ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino nigeriano di anni 39, scarcerato nella stessa giornata dalla casa circondariale di Piacenza per fine pena, che è stato immediatamente espulso ed accompagnato presso il C.P.R. di Palazzo San Gervasio (PZ) per il successivo trasferimento nel Paese di origine.

Nello specifico, il cittadino nigeriano, entrato in Italia nel 2011, aveva un profilo di spiccata pericolosità sociale, condannato per cumulo di pene a 9 anni e 6 mesi per stupefacenti e ricettazione.

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