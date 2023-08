Rugby – Dene e Roda (Piacenza) con la Selezione Italiana U18 che vince il IV Nations Summer Camp

È per il Piacenza Rugby motivo di grande orgoglio vedere due dei propri atleti, Inza Dene e Tommaso Roda, nel gruppo degli Azzurrini che sono scesi in campo all’Arms Park di Cardiff per il IV Nations Summer Camp.

Dopo un lungo raduno a Silea (Treviso), presso il centro di allenamento del Benetton Rugby ed in preparazione del primo impegno internazionale della stagione, sabato 5 agosto la Selezione Under 18 è volata a Cardiff per poi trasferirsi alla Cardiff University.

Nelle giornate dal 6 al 10 agosto gli Azzurrini hanno sostenuto una serie di allenamenti congiunti con Galles, Scozia ed Irlanda. Venerdì 11 agosto si è tenuto, presso lo storico impianto dell’Arms Park, il quadrangolare che ha messo a confronto le quattro Selezioni Nazionali con gare da 30 minuti ciascuna. Un quadrangolare che ha visto la Selezione Italiana U18, allenata da Paolo Grassi e guidata da Sergio Ghillani, registrare tre vittorie su tre incontri, superare, nell’ordine, la Scozia per 31-12, l’Irlanda 29-5 e completare una giornata da incorniciare con un 15-5 Vs i padroni di casa del Galles.

Congratulazioni a tutti i ragazzi che hanno preso parte a questa fantastica avventura e grazie ai due biancorossi Tommaso ed Inza che sono indubbiamente due talenti, ma che solo grazie all’impegno, al duro lavoro ed al costante supporto da parte dei compagni di squadra e dell’intero staff tecnico, hanno potuto raggiungere questo incredibile obiettivo.

Numerosi i messaggi ricevuti dal mondo dello sport e non, tutti volti a condividere i sentimenti di orgoglio che ci accomunano di fronte a questo importante risultato, del Piacenza Rugby, del Progetto Omnia e di tutta la Comunità Piacentina.

La lista completa degli atleti

Gioele BOCCATO (VERONA RUGBY)

Christian BRASINI (LIVORNO RUGBY)Pietro CELI (LIVORNO RUGBY)

Daniele COLUZZI (COLLEFERRO RUGBY 1965)

Inza DENE (PIACENZA RUGBY CLUB)

Malik FAISSAL (RUGBY PARMA F.C.1931)

Simone FARDIN SIMONE(RUGBY CASALE)

Thomas KURTI (VALORUGBY EMILIA)

Pietro MASTRANGELO (CUS MILANO RUGBY)

Erik MEROI (RUGBY CLUB PASIAN DI PRATO)

Filippo MEZZANO (VII RUGBY TORINO)

Matteo MILAN (MONTI RUGBY ROVIGO JUNIOR)

Antony Italo MIRANDA (RUGBY MILANO)

Nicola NOSELLI (RUGBY CLUB PASIAN DI PRATO)

Matteo NOVENTA (PETRARCA RUGBY JUNIOR)

Malik OUATTARA (VII RUGBY TORINO)

Elia PESCANTE (PETRARCA RUGBY JUNIOR)

Alessandro RAGUSI (RACING CLUB DE FRANCE, FRA)

Marco RAVANELLI (PETRARCA RUGBY JUNIOR)

Antonio REINA (VII RUGBY TORINO)

Tommaso RODA (PIACENZA RUGBY CLUB)

Luca ROSSI (ASD PESARO RUGBY)

Lorenzo SALMASO (BENETTON RUGBY TREVISO)

Denis Adrian SOARE (BENETTON RUGBY TREVISO)

Marco SPREAFICHI (BENETTON RUGBY TREVISO)

Alessandro TEODOSIO (G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA)

Edoardo TODARO (IPSWICH COLLEGE NORTHAMPTON SAINTS, ING)

Tommaso TROMBETTA (RUGBY PARABIAGO)

Nikola VAROTTO (PETRARCA RUGBY JUNIOR)

