Russell Crowe, Mannoia, De Gregori e tanti altri: un cartellone da tutto esaurito per il Piacenza Summer Cult – AUDIO

Russell Crowe, Mannoia, De Gregori e tanti altri: un cartellone da tutto esaurito per il Piacenza Summer Cult. Comune di Piacenza e agenzia Comunica SRL hanno allestito un cartellone di tutto rispetto in vista della prossima edizione di Piacenza Summer Cult, in programma dal 19 giugno al 18 luglio presso Palazzo Farnese. Un Palazzo Farnese che per l’occasione sarà in grado di ospitare 1600 posti a sedere.

Diamo subito un’occhiata al programma, caratterizzato appunto da nomi di grande pregio.

19 GIUGNO – ROBERTA BRUZZONE in “Favole da Incubo”

22 GIUGNO – MAX ANGIONI in “Anche meno”

29 GIUGNO – UMBERTO GALIMBERTI in “L’io e il noi”

2-3 LUGLIO – ANDREA PUCCI in “C’è sempre qualcosa che non và!”

9 LUGLIO – PAOLO CREPET in “Mordere il cielo”

11 LUGLIO – VINCENZO SCHETTINI in “La fisica che ci piace”

13 LUGLIO – RUSSELL CROWE and The Gentlemen Barbers

16 LUGLIO – FIORELLA MANNOIA in “Fiorella sinfonica” live con orchestra

In data odierna e nella giornata di domani saranno disponibili per la vendita sul sito www.ticketone.it i biglietti per questa prima tranche di spettacoli in cartellone.

In arrivo altri nomi “di peso”

Già perché va detto che il programma non è ancora definitivo: “Sono in arrivo altri nomi molto grossi”, promette Lorenzo Pronti, di Comunica SRL. “Pensiamo di annunciare gli ultimi nomi entro la prima metà di marzo, abbiamo voluto anticipare i tempi nonostante il programma non sia completo per permettere a chi è interessato di acquistare già il biglietto”.

“Abbiamo cercato di alzare l’asticella a livello di caratura artistica dei partecipanti alla rassegna. Come seconda edizione bisogna sempre provare a migliorare e crescere e questo comporta anche un aumento degli sforzi da parte di tutta la macchina organizzativa: a livello di parte tecnica, palco, platea, accoglienza, promozione e gestione delle serate. E’ una bella sfida che però siamo molto contenti di poter affrontare e crediamo che verrà qualcosa di molto bello per Piacenza. Ci spenderemo al mille per cento perché ciò avvenga”.

Info sui biglietti

Come detto, oggi e nella giornata di domani saranno disponibili per la vendita sul sito www.ticketone.it i biglietti per questa prima tranche di spettacoli in cartellone. Dal 3 aprile 2024, dalle ore 9 alle ore 13 presso Palazzo Farnese, sarà possibile acquistare i biglietti e chiedere informazioni per tutti gli spettacoli della rassegna.

L’onda lunga del Tour de France

I più attenti avranno già fatto due più due andando a ripescare un altro enorme evento che sarà ospitato dalla nostra Piacenza: la tappa del Tour de France di ciclismo, in programma il primo luglio. Cosa c’entrano le due iniziative? C’entrano eccome, come spiega l’assessore alla Cultura, Christian Fiazza.

“L’obiettivo è quello di dare agli amanti del ciclismo che verranno a Piacenza per il Tour de France l’occasione per rimanere nella nostra città oltre le 48 ore necessarie per assistere all’evento sportivo. Considerato anche questo pregevole cartellone, magari qualcuno sceglierà di restare sul nostro territorio più di qualche giorno. L’obiettivo è proprio quello di usare l’onda lunga del Tour de France”.