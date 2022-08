Schianto frontale tra due auto nei pressi di Ferriere, tre persone ferite e tratto chiuso al traffico

Schianto frontale tra due auto, tre feriti. I fatti sono accaduti questa mattina lungo la Statale 654, nei pressi di Ferriere. Una donna stava viaggiando in direzione Piacenza al volante di una Toyota Yaris, mentre una coppia viaggiava in direzione opposta, verso Ferriere, al volante di un SUV Volkswagen. Per motivo da chiarire, all’altezza di località Perotti, le due vetture si sono scontrate frontalmente. In seguito all’impatto, i due mezzi hanno terminato la propria corsa nel canale adiacente alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bobbio, le ambulanze e l’elisoccorso, insieme ai carabinieri della compagnia di Bobbio.

Dopo aver aiutato le tre persone coinvolte a lasciare gli abitacoli, i vigili del fuoco hanno affidato i feriti ai sanitari. La donna alla guida della Yaris è stata condotta al pronto soccorso di Piacenza in eliambulanza, la coppia a bordo del SUV invece ha raggiunto il pronto soccorso piacentino in ambulanza. Non sarebbero in pericolo di vita: il tratto interessato è stato chiuso per permettere i soccorsi.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria allo svincolo di Centunaro in direzione Genova e allo svincolo di Ferriere in direzione Piacenza.

Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.