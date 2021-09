Schianto tra una moto e un’auto nei pressi di Roveleto, feriti i due centauri

Grave incidente nella notte lungo la Provinciale nei pressi di Roveleto di Cadeo. Un uomo e una donna, di 40 anni, stavano viaggiando a bordo di una moto quando, per motivi da chiarire, si sono schiantati contro una vettura. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto i feriti al pronto soccorso di Piacenza: le loro condizioni sono serie ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri di Fiorenzuola che hanno avviato gli accertamenti del caso.