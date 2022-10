Schianto tra un’auto e una moto lungo la Statale 45 a Rivergaro, muore un ragazzo di 28 anni

Tragico incidente stradale, muore un ragazzo di 28 anni. I fatti sono accaduti nella tarda mattinata di oggi lungo la Statale 45, nel tratto che attraversa l’abitato di Rivergaro. Il giovane, residente a Monza, stava viaggiando insieme a un gruppo di amici quando, per motivi da chiarire, si è scontrato con una vettura. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno tentato di rianimare il ragazzo, per il quale però non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso. Da una prima ricostruzione pare che la vettura avesse rallentato per svoltare a sinistra in via Trebbia: il 28enne viaggiava lungo la stessa direzione e per motivi da chiarire non sarebbe riuscito a evitare l’auto.