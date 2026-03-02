Scuola Genitori di Piacenza, il primo incontro del 2026 il 6 marzo, “Educare alla sessualità per crescere nel rispetto”

2 Marzo 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Educare alla sessualità per crescere nel rispetto. E’ questo il tema del primo incontro, con ingresso gratuito, della nuova edizione della Scuola Genitori di Piacenza insieme al noto pedagogista piacentino Daniele Novara.

L’appuntamento, in programma venerdì 6 marzo alle 18.15 a Piacenza al Liceo Respighi, ha l’obiettivo di confrontarsi su come educare alla sessualità per crescere nel rispetto.

Scuola Genitori di Piacenza, il primo incontro del 2026 il 6 marzo

