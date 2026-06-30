Senza Freni a Rottofreno 2026 il 4 luglio con il Radio Sound Quiz Show

30 Giugno 2026 Redazione MC Notizie
Senza Freni a Rottofreno 2026 con il Radio Sound Quiz Show
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Senza Freni a Rottofreno 2026 il 4 luglio con il Radio Sound Quiz Show. Un sabato sera di grande divertimento con giochi, musica, divertimento e stand gastronomici della Pro Loco (griglie accese dalle ore 19).

Il primo premio del Radio Sound Quiz Show consiste in una vacanza di una settimana per 4 persone  Per iscriversi basta andare sul sito di Radio Sound. Si tratta di un evento che unisce divertimento, musica e cultura in una serie di serate indimenticabili che permettono ai partecipanti di vincere una Vacanza per ogni tappa.

Tutti possono partecipare al grande gioco dell’estate con Radio Sound, nessuno escluso. C’è anche un modo per avere 500 punti extra per aumentare le possibilità di vittoria, basta iscriversi sul sito di Radio Sound. Il consiglio naturalmente è di iscriversi subito per entrare immediatamente nel clima del grande gioco dell’estate 2026

Per vivere al meglio l’evento, è consigliabile  arrivare prime per assicurarsi il posto migliore per giocare in totale comodità, inoltre dalle 19 griglie accese per gustare gli ottimi piatti preparati dalla Pro Loco di Rottofreno: tortelli, pisarei, spiedini, salamelle, piadina romagnola, salume misto, dolci, birra a volontà e cocktail

Senza Freni a Rottofreno 2026 con il Radio Sound Quiz Show

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