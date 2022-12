Serie A2 – Esame ad alta quota per l’Assigeco Piacenza: al PalaBanca arriva la Vanoli Cremona

Sull’onda dell’entusiasmo derivante dai tre successi consecutivi, l’ultimo domenica scorsa contro Trapani, l’UCC Assigeco Piacenza chiude il proprio 2022 davanti al pubblico di casa ospitando mercoledì sera alle ore 20:30 la Vanoli Cremona in un match di prestigio valido per la prima giornata del girone di ritorno. Rinvigorita dal turno di riposo, la formazione cremonese è una delle corazzate di questo Girone Verde, stabile al secondo posto in classifica con un record di dieci vittorie e due sconfitte grazie a un organico esperto e profondo, che la porta ad essere una delle principali candidate alla promozione finale. Allungare la striscia positiva sarà una missione molto complicata per i biancorossoblu di coach Stefano Salieri, soddisfatto del percorso della sua squadra al giro di boa.

“Sicuramente il bilancio non può che essere positivo. Abbiamo chiuso il girone d’andata in crescita e questo è un fattore molto importante che ci dà ulteriore fiducia e autostima per il proseguo del campionato, con il livello di conoscenza e la chimica tra i ragazzi che sta aumentando giorno dopo giorno. Sono soddisfatto anche del piazzamento attuale in classifica, dove siamo dietro solamente alle big del nostro girone, che si sta dimostrando molto equilibrato e di alto livello; basti pensare alla situazione della Stella Azzurra, ultima ma in grado di giocarsela ad armi pari con tutti. L’unico match che abbiamo steccato è stato quello casalingo con Latina, incidente di percorso che in una stagione così lunga ci può stare”.

Vanoli Cremona

Fresca del raggiungimento dei quarti di finale di Coppa Italia, traguardo che si va ad aggiungere alla vittoria della Supercoppa lo scorso settembre, la Vanoli Cremona ha costruito un roster di assoluto livello che non ha nascosto le proprie ambizioni. La squadra si basa su un esperto gruppo di italiani, su tutti Davide Denegri, tiratore micidiale da oltre l’arco ex Ravenna e Casale Monferrato, il veterano Mirza Alibegovic e Paul Eboua, ala grande italo-camerunense che vanta anche un piccolo trascorso oltreoceano in Nba G-League con la maglia dei Long Island Nets, ai quali si aggiunge la classe di Jalen Cannon, tra i principali artefici della promozione in Serie A di Tortona, e l’intelligenza cestistica di Jonathan Tabu, playmaker belga arrivato per sostituire temporaneamente l’infortunato Trevor Lacey.

Dalla panchina non mancano innesti di qualità, come il capitano ex Verona Lorenzo Caroti e Joseph Mobio, tra i migliori tiratori da tre del campionato, oltre all’ex biancorossoblu Matteo Piccoli. Chiudono il roster i giovanissimi prospetti Filippo Gallo e Kevin Ndzie, in attesa del rientro in gruppo di Andrea Pecchia dopo il brutto infortunio dello scorso marzo.

Questo è il terzo incontro stagionale tra le due squadre, con il bilancio che attualmente vede una vittoria per parte: successo Assigeco in Supercoppa e vittoria Vanoli dopo un tempo supplementare all’esordio in campionato.

Come seguire la partita

I biglietti per la partita sono acquistabili sia sul sito https://www.vivaticket.com/it che presso la biglietteria del PalaBanca, che rimarrà aperta martedì dalle 18:00 alle 19:00 e mercoledì a partire dalle ore 19:00 fino all’inizio del match. Per i tifosi ospiti è consigliata la Tribuna Bovo, al prezzo di 10 euro, mentre ricordiamo che tutti nostri tesserati, dirigenti e allenatori, mostrando la tessera consegnata nelle scorse settimane nell’apposita zona riservata vicino al punto bar senza dover passare dalla biglietteria, riceveranno un tagliando per poter assistere al match.

Per chi fosse impossibilitato a venire al palazzetto, la partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/).

La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).