Presentazione dell’ultimo libro di Paolino Chiapparoli “Custodire la distanza” il 21 dicembre

Mercoledì 21 dicembre, alle ore 18.00, la Libreria Berti e il Servizio Diocesano per la Cultura e l’Università organizzano la presentazione dell’ultimo libro di Paolino Chiapparoli, alla presenza dell’autore, che sarà intervistato dalla giornalista Barbara Tondini.

L’ultima fatica di don Paolino Chiapparoli si intitola Custodire la distanza (edizioni LIR, euro 9,00), e raccoglie alcune riflessioni sulla «distanza», definita lo spazio vitale che consente ai nostri più autentici e originari legami di respirare liberamente. Contro la tentazione sempre più diffusa di vedere nell’esperienza della coincidenza e della fusione l’unica possibilità di entrare in contatto con sé stessi e con l’altro, Paolino Chiapparoli afferma che custodire la distanza consente di salvaguardare quell’intercapedine di libertà che consente di valorizzare in ogni evento e in ogni incontro, esperienze significative come quella di un’autentica attesa o di un ascolto accogliente.

L’incontro è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita. L’appuntamento è mercoledì 21 dicembre alle 18.00 presso la Sala delle Colonne della Curia Vescovile, con ingresso da Piazza Duomo 33 o da via Vescovado. Sarà possibile acquistare.