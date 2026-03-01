Serie B – Bakery Piacenza insegue con carattere e spera, poi passa Agrigento 90-75

Bakery Piacenza insegue con carattere, cerca di limitare la fuga di Moncada Energy Agrigento e spera fino all’ultimo di riavvicinarsi, ma solo nel finale deve arrendersi ai siciliani che vincono 90-75. Sconfitta al PalaBakery per i biancorossi, guidati dai 21 punti di Dore e dai 16 di Giannone, due dei protagonisti di una squadra che non si è arresa fino all’ultima sirena e non vuole mollare l’inseguimento alla salvezza. Mercoledì turno infrasettimanale importante sul campo di Monferrato.
La cronaca della gara
Korlatovic e Ricci firmano i primi punti biancorossi, mentre dall’altra parte è la fisicità di Douvier a portare avanti Agrigento. Abba e Giannone entrano in partita e Piacenza non resta lontana anche grazie ai 7 punti di Bocconcelli dalla panchina, 19-25 a fine primo quarto.
Avvio complicato dalla situazione falli nel secondo periodo per i padroni di casa, che subiscono un parziale di 0-8 completato dai liberi di Cagliani. Cinque punti di Dore rimettono in carreggiata la Bakery, ma la partita è molto spezzettata dai falli ed è difficile trovare continuità. Agrigento tocca anche il +20 con un controllo quasi assoluto sotto canestro, i liberi di Bocconcelli e il bel canestro in contropiede di Morvillo permettono di accorciare sul 35-51 dell’intervallo. Nella pausa, presentata e applaudita l’Under 17 Eccellenza di coach Bernini che in settimana ha battuto 77-75 Fortitudo Bologna.
Tornando alla gara, la difesa piacentina regge a inizio terzo quarto e in attacco è Dore a provare a trascinare la Bakery verso la rimonta. Korlatovic risponde alla tripla di Douvier con un gioco da tre punti che, unito ai liberi del solito Dore, riporta i biancorossi a -13 (49-62 a 3’ dalla fine del periodo). Agrigento non scappa da lì alla fine del quarto, la tripla finale di Dore inchioda il 58-69 a 10’ dalla fine.
A inizio quarto quarto, ancora Douvier fra la Bakery e la voglia di rifarsi sotto: il numero 31 segna in tre azioni consecutive e allarga il distacco. Bocconcelli e Giannone cercano la riscossa, con la tripla di quest’ultimo dall’angolo per il 72-83 a 4’ dalla fine. Piacenza reagisce compatta nonostante le difficoltà: Dore segna per il -8 in appoggio, di nuovo Douvier (30 punti a fine gara) riporta i siciliani in doppia cifra di vantaggio e poi firma il gioco da tre punti (per il +13) che di fatto chiude la contesa, gli ultimi canestri portano il risultato sul definitivo 75-90.
Prossimo impegno, per Bakery Piacenza, mercoledì 4 marzo alle ore 20.30 sul campo di Novipiù Monferrato.
Bakery Piacenza-Moncada Energy Agrigento 75-90
(19-25, 35-51, 58-69)
Bakery Piacenza: Dore 21, Beccari, Giannone 16, Ricci 7, Korlatovic 11, Morvillo 2, Lombardi N.e, Bocconcelli 14, Borriello N.e, Banella, Abba 4, Scardoni. All. Salvemini.
Moncada Energy Agrigento: Conti 17, Chiarastella 8, Zampogna 10, Querci 9, Douvier 30, Orrego, Cagliani 8, Grani 2, Martini 1, Viglianisi 5. All. Cagnardi.