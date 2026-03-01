Serie B – Bakery Piacenza insegue con carattere e spera, poi passa Agrigento 90-75

Bakery Piacenza insegue con carattere, cerca di limitare la fuga di Moncada Energy Agrigento e spera fino all’ultimo di riavvicinarsi, ma solo nel finale deve arrendersi ai siciliani che vincono 90-75. Sconfitta al PalaBakery per i biancorossi, guidati dai 21 punti di Dore e dai 16 di Giannone, due dei protagonisti di una squadra che non si è arresa fino all’ultima sirena e non vuole mollare l’inseguimento alla salvezza. Mercoledì turno infrasettimanale importante sul campo di Monferrato.

La cronaca della gara

Korlatovic e Ricci firmano i primi punti biancorossi, mentre dall’altra parte è la fisicità di Douvier a portare avanti Agrigento. Abba e Giannone entrano in partita e Piacenza non resta lontana anche grazie ai 7 punti di Bocconcelli dalla panchina, 19-25 a fine primo quarto.

Avvio complicato dalla situazione falli nel secondo periodo per i padroni di casa, che subiscono un parziale di 0-8 completato dai liberi di Cagliani. Cinque punti di Dore rimettono in carreggiata la Bakery, ma la partita è molto spezzettata dai falli ed è difficile trovare continuità. Agrigento tocca anche il +20 con un controllo quasi assoluto sotto canestro, i liberi di Bocconcelli e il bel canestro in contropiede di Morvillo permettono di accorciare sul 35-51 dell’intervallo. Nella pausa, presentata e applaudita l’Under 17 Eccellenza di coach Bernini che in settimana ha battuto 77-75 Fortitudo Bologna.

Tornando alla gara, la difesa piacentina regge a inizio terzo quarto e in attacco è Dore a provare a trascinare la Bakery verso la rimonta. Korlatovic risponde alla tripla di Douvier con un gioco da tre punti che, unito ai liberi del solito Dore, riporta i biancorossi a -13 (49-62 a 3’ dalla fine del periodo). Agrigento non scappa da lì alla fine del quarto, la tripla finale di Dore inchioda il 58-69 a 10’ dalla fine.

A inizio quarto quarto, ancora Douvier fra la Bakery e la voglia di rifarsi sotto: il numero 31 segna in tre azioni consecutive e allarga il distacco. Bocconcelli e Giannone cercano la riscossa, con la tripla di quest’ultimo dall’angolo per il 72-83 a 4’ dalla fine. Piacenza reagisce compatta nonostante le difficoltà: Dore segna per il -8 in appoggio, di nuovo Douvier (30 punti a fine gara) riporta i siciliani in doppia cifra di vantaggio e poi firma il gioco da tre punti (per il +13) che di fatto chiude la contesa, gli ultimi canestri portano il risultato sul definitivo 75-90.

Prossimo impegno, per Bakery Piacenza, mercoledì 4 marzo alle ore 20.30 sul campo di Novipiù Monferrato.

Bakery Piacenza-Moncada Energy Agrigento 75-90

(19-25, 35-51, 58-69)

Bakery Piacenza: Dore 21, Beccari, Giannone 16, Ricci 7, Korlatovic 11, Morvillo 2, Lombardi N.e, Bocconcelli 14, Borriello N.e, Banella, Abba 4, Scardoni. All. Salvemini.

Moncada Energy Agrigento: Conti 17, Chiarastella 8, Zampogna 10, Querci 9, Douvier 30, Orrego, Cagliani 8, Grani 2, Martini 1, Viglianisi 5. All. Cagnardi.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy