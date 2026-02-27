Riflettori puntati su Gregorio X, il Papa piacentino, lunedì 2 marzo al PalabancaEventi

Riflettori puntati su Gregorio X, il Papa piacentino, lunedì 2 marzo, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, su iniziativa dell’Associazione Piacenza Città Primogenita in collaborazione con la Banca di Piacenza. Relatore della serata Roberto Laurenzano, presidente della Società Dante Alighieri, comitato di Piacenza. Moderatore dell’incontro Danilo Anelli, presidente di Piacenza Città Primogenita.
Gregorio X (Tedaldo Visconti all’anagrafe) nacque a Piacenza intorno al 1210 da una famiglia della nobiltà cittadina, è stato il 184° Papa della Chiesa cattolica dal 1° settembre 1271 fino alla morte, avvenuta ad Arezzo nel 1276. È stato beatificato da Papa Clemente XI nel 1713.Ingresso libero con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).