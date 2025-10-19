Serie B – Piacenza è biancorossoblu! Vittoria Assigeco nel derby contro la Bakery

L’Assigeco Piacenza esce trionfante dal derby cittadino contro la Bakery al termine di un match combattuto e tutt’altro che semplice. Nel primo tempo la formazione di coach Manzo sembra avere in pugno la partita, ma gli ospiti rispondono d’orgoglio nel terzo quarto e riprendono le redini del match. Sorpassi e controsorpassi nell’ultima frazione di gioco, poi l’Assigeco si affida ai soliti Mazzucchelli e Pepper per chiudere la partita e portarsi a casa i due punti.

I biancorossoblu possono così tirare un sospiro di sollievo, rialzando subito la china dopo la sonora sconfitta di Vigevano. Ora per i Lupi sarà fondamentale recuperare le energie e prepararsi al meglio alla lunga trasferta siciliana contro Capo D’Orlando.

Le parole di coach Manzo

“Nel secondo tempo ci sono stati tanti alti e bassi. Peccato per il terzo quarto, dovevamo essere più concreti e alzare l’intensità, la Bakery si è chiusa molto dentro l’area e abbiamo fatto fatica a punirli col tiro da tre punti. Le difficolta in attacco ci hanno fatto perdere fiducia anche in difesa, però nel quarto quarto abbiamo portato a casa con il gioco di squadra una partita che si era complicata”.

UCC Assigeco Piacenza – Bakery Piacenza 77 – 74

(17-11; 27-19; 8-24; 23-20)

UCC Assigeco Piacenza: Leonardo Valesin 13 (1/4, 2/4), Lorenzo Calbini 3 (0/0, 1/2), Andrea Mazzucchelli 9 (2/6, 1/4), Giovanni Poggi 14 (2/8, 3/5), Federico Pirani 2 (1/7, 0/0), Massimiliano Ferraro 10 (0/1, 3/5), Dalton Pepper 20 (5/8, 2/8), Gianmarco Fiorillo 4 (2/2, 0/3), Joaquin Sarmiento 0 (0/0, 0/1), Kuot Yak Deng Kuot NE, Martino Criconia NE, Gabriele Cattivelli NE. Allenatore: Humberto Manzo (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari)

Bakery Piacenza: Luca Giannone 6 (3/8, 0/3), Emanuele Morvillo 3 (1/3, 0/0), Pietro Bocconcelli 6 (1/6, 1/8), Federico Ricci 5 (0/2, 1/4), Armin Karlatovic 13 (5/8, 0/0), Alessandro Dore 25 (6/11), Salvatore Borriello 3 (0/1, 1/3), Filippo Banella 3 (0/0, 1/1), Adamu Adam Abba 7 (3/4, 0/0), Giovanni Scardoni NE, Edoardo Beccari NE, Pietro Callegari NE. Allenatore: Giorgio Salvemini (assistenti: Alessandro Bernini, Ludovico Bazzoni)

