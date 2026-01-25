Serie C – L’Italia Chef Piacenza si rialza, vittoria esterna con Montecchio

Ritorno al successo per l’Italia Chef Piacenza dopo la pesante sconfitta casalinga della scorsa giornata con la capolista LG Castelnovo.
I ragazzi di coach Vencato si sono imposti sul campo de L’Arena Montecchio col punteggio finale di 79-85. Avvio deciso per Piacenza che, grazie a un ispirato Galli (8 punti), chiude avanti il primo quarto sul 22-27.
Nella seconda frazione di gioco i biancorossi provano ad allungare arrivando a toccare la doppia cifra di vantaggio con cui si va all’intervallo lungo (40-52). Al rientro dagli spogliatoi Montecchio si rifà sotto grazie alla ritrovata vena offensiva riportandosi a -3 alla fine del terzo quarto (63-66).
La partita rimane sui binari di un grande equilibrio fino ai minuti finali in cui Piacenza riesce a trovare il guizzo vincente con l’appoggio di Bassani e i tiri liberi di Roljic e Fumi che chiudono definitivamente ogni discorso. Finisce 79-85 per l’Italia Chef Piacenza che con questa vittoria consolida il quinto posto in classifica a quota 22 punti.
Il prossimo appuntamento per i biancorossi sarà la sfida con CVD Casalecchio, sabato 31 gennaio, alle ore 18:30, al Pala San Lazzaro.
L’ARENA MONTECCHIO – ITALIA CHEF PIACENZA 79-85
(22-27, 18-25, 23-14, 16-19)
Tabellini: Roljic 15, Rigoni 13, Bassani 13, Galli 12, Livelli 11, Pirolo 6, Massari 6, Fumi 5, Pescatori 2, Stella 2, Casati ne. All. Vencato, ass all. Molinaroli