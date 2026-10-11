Tennistavolo – Cortemaggiore, in Serie B2 la sconfitta vale un punto! Bottino pieno in C1

L’attesa per la prima giornata di campionato non ha tradito le aspettative. A caratterizzare questo avvio di stagione sono soprattutto i nuovi regolamenti e il nuovo sistema di punteggio in classifica, una riforma epocale introdotta dalla FITeT e dal CONI per i campionati a squadre.

Delle sei formazioni del Cortemaggiore, i riflettori erano puntati in particolare sulle due squadre impegnate nei campionati nazionali di Serie B2 e Serie C1.

SERIE B2 NAZIONALE

TECO CATTINA CORTEMAGGIORE – ARSENAL CADELBOSCO 3-4

Una sconfitta amara, ma che porta un punto in classifica

La TECO Cattina esce sconfitta da una sfida combattuta fino all’ultimo, ma conquista comunque un punto in classifica grazie al nuovo regolamento.

Le previsioni della vigilia, che annunciavano un incontro all’insegna dell’equilibrio, hanno trovato piena conferma in campo. Nella fase iniziale è emersa la maggiore solidità degli ospiti, ma il doppio ha regalato una grande soddisfazione alla formazione magiostrina: il mancino Lorenzo Armani e Rocco Conciauro hanno superato nettamente la coppia Monaco-Adeyemo, imponendosi con un convincente 3-0.

Sul 2-2, la partita è tornata completamente in equilibrio, lasciando aperto ogni possibile scenario. Conciauro, contro Adeyemo, sembrava ormai avviato verso la vittoria, ma qualche errore di troppo ha finito per costargli caro. I due set persi ai vantaggi, entrambi per 11-9, hanno lasciato un grande amaro in bocca, soprattutto quello decisivo, nel quale Rocco si era portato in vantaggio per 5-1.

Successivamente, Milza, dopo un avvio complicato, è riuscito a riportare il confronto in parità. Sul 3-3, però, Monaco si è dimostrato nettamente superiore ad Armani, conquistando il punto decisivo per l’Arsenal Cadelbosco.

Una sconfitta che brucia, ma dalla quale la TECO Cattina può comunque trarre indicazioni positive. Il terzetto magiostrino, guidato in panchina da Simone Dernini, ha mostrato un buon potenziale. La vera sorpresa è stata il doppio, che, per quanto visto in campo, potrebbe diventare un’arma importante nel corso della stagione.

I risultati degli incontri

Conciauro – Benevelli 3-0 (11-3, 11-4, 13-11)

Armani – Adeyemo 0-3 (8-11, 4-11, 2-11)

Milza – Monaco 0-3 (8-11, 5-11, 9-11)

Armani/Conciauro – Adeyemo/Monaco 3-0 (11-4, 11-9, 11-4)

Conciauro – Adeyemo 2-3 (11-4, 13-11, 6-11, 9-11, 9-11)

Milza – Benevelli 3-2 (2-11, 6-11, 11-3, 11-6, 11-3)

Armani – Monaco 0-3 (6-11, 8-11, 4-11)

SERIE C1 NAZIONALE

TECO METE CORTEMAGGIORE – VELLECAMONICA 5-2

Vittoria netta e tre punti preziosi in classifica

Esordio positivo per la TECO Mete Cortemaggiore, che supera il Vellecamonica con un netto 5-2 e conquista tutti e tre i punti disponibili in classifica.

Una vittoria convincente, maturata contro un’avversaria solida e ben attrezzata per la categoria. Da sottolineare la prestazione di Alex Sazonov, impegnato nel doppio ruolo di tecnico e atleta, insieme a Pietro Calarco e al giovane Mohamed Elaazri.

Sazonov e Calarco hanno confermato solidità e affidabilità, offrendo un contributo importante al successo della squadra. Per Elaazri, invece, resta da compiere un ulteriore passo avanti: se il giovane riuscirà a esprimere con maggiore continuità tutto il proprio potenziale, la formazione magiostrina potrà guardare con ambizione al prosieguo del campionato.

Anche in Serie C1 il doppio del Cortemaggiore ha dato ottime indicazioni, confermandosi un punto di forza della squadra.

I risultati degli incontri

Sazonov – Narducci 3-0 (11-8, 11-7, 11-8)

Calarco – Guerra 3-1 (11-7, 11-6, 8-11, 11-7)

Elaazri – Narducci 2-3 (12-10, 6-11, 6-11, 11-8, 4-11)

Elaazri/Calarco – Narducci/Guerra 3-0 (11-5, 11-8, 11-8)

Calarco – Narducci 3-1 (11-6, 8-11, 11-7, 11-3)

Sazonov – Pagano 3-1 (11-7, 11-5, 13-15, 11-5)

Elaazri – Guerra 0-3 (9-11, 7-11, 11-13)

GLI ALTRI RISULTATI REGIONALI

Ecco il bilancio delle altre formazioni del Cortemaggiore impegnate nei campionati regionali:

Serie D1: TECO Devoti – Poviglio 2-5

TECO Devoti – Poviglio 2-5 Serie D2: TECO Costantini – Audax 2-5

TECO Costantini – Audax 2-5 Serie D3, Girone A: TECO – Audax 5-2

TECO – Audax 5-2 Serie D3, Girone B: TECO – Poviglio 1-6

Un fine settimana dai risultati alterni per le formazioni regionali, mentre le due squadre impegnate nei campionati nazionali hanno già offerto indicazioni interessanti: in Serie B2 è arrivato un punto prezioso nonostante la sconfitta, mentre in Serie C1 il Cortemaggiore ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, conquistando l’intera posta in palio.