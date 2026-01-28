Servizi alla persona, l’impegno del Comune di Alta Val Tidone nel 2025: “Numeri importanti”

“Un bilancio che dai numeri certifica un impegno attento e costante a sostegno della comunità locale, a partire dalle fasce più in difficoltà della popolazione e dagli anziani”. Così viene sintetizzata la relazione sulle attività dei servizi alla persona del Comune di Alta Val Tidone nel corso del 2025 che evidenzia anche la possibilità di “condividere i vari presidi sociali in cui l’Amministrazione è impegnata, agevolando così un’articolata e qualificata presenza dei servizi a vantaggio della comunità”.

I dati di sintesi mettono in luce come l’impegno maggiore sia rivolto agli anziani, fascia che ha richiesto il numero più elevato di colloqui individuali dell’assistente sociale – 451 su 727 totali – e pratiche amministrative, tra cui l’inoltro al Servizio Assistenza Anziani (S.A.A.) per l’attivazione di servizi a favore di persone non autosufficienti o disabili di 49 pratiche, più del doppio rispetto all’anno precedente.

Oltre ai colloqui, il servizio sociale del Comune è attivo nell’organizzazione dei trasporti sociali, destinati principalmente all’accompagnamento degli utenti a visite mediche presso strutture pubbliche e private. I 692 servizi organizzati nel corso del 2025 hanno riguardato principalmente gli spostamenti sul territorio della provincia di Piacenza. Inoltre, in casi di grave isolamento sociale e mancanza di reti familiari, i trasporti sociali possono includere anche il supporto per commissioni e spesa.

Particolarmente significativo, infine, è il bilancio dell’attività dei punti prelievi ematici decentrati di Nibbiano e Pecorara, “voluti dall’Amministrazione a fronte di un territorio caratterizzato da incidenza della popolazione anziana e di dispersione abitativa”.

Il costo e la gestione complessiva del Servizio sono totalmente a carico del Comune di Alta Val Tidone e vede la presenza di infermiere professionali dell’Ausl e volontari Auser che si occupano dell’accettazione dell’utenza e delle pratiche amministrative. Nel corso del 2025, i punti prelievi, aperti complessivamente 49 giorni, hanno registrato complessivamente 1484 esami, che comprendono 771 prelievi a Nibbiano, 390 a Pecorara, 132 in assistenza domiciliare da infermiera dell’Ausl e 187 consegnati al punto di Nibbiano dalla C.R.A. La Collina di Trebecco.

