Sicurezza e contrasto al lavoro nero, vertice in prefettura

Si è tenuto dalla Prefettura in videoconferenza il primo incontro di sensibilizzazione dedicato all’edilizia organizzato dall’Osservatorio provinciale per la sicurezza sui luoghi di lavoro istituito nell’ambito del protocollo di intesa riguardante la “SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E CONTRASTO AL LAVORO NERO ED IRREGOLARE” sottoscritto in Prefettura il 23 settembre 2020.

I lavori sono stati aperti dal Prefetto, Daniela Lupo, che ha presentato l’iniziativa che coincide con la settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si svolge ogni anno in ottobre (43esima settimana dell’anno).

L’incontro di oggi, incentrato su “Le misure di sicurezza per il lavoro in quota”, per prevenire le cadute dall’alto, è stato tenuto dal dott. Marco De Marzo dell’AUSL di Piacenza.

Hanno partecipato iscritti ed associati agli Ordini professionali, alle imprese e alle associazioni imprenditoriali di categoria del settore (Confindustria con Cassa edile e Scuola Edile, Confcooperative, Confapi, CNA).

Il prossimo 5 novembre l’incontro sarà dedicato al settore dell’agricoltura con tema “Le regole in materia di appalti e subappalti” e sarà tenuto dal dott. Manuel Sartori dell’ITL di Piacenza.

Sul sito della Prefettura di Piacenza www.prefettura.it/piacenza link “OSSERVATORIO SICUREZZA SUL LAVORO” saranno pubblicate le slide dei singoli incontri e i programmi dei moduli previsti per i settori “edilizia” ed “agricoltura”.

Al termine di ogni incontro sarà somministrato un questionario di gradimento.