Sicurezza, Insieme per Borgonovo: “Situazione preoccupante, il sindaco chieda un tavolo dedicato in Prefettura”

“Si susseguono, in particolare nell’ultimo periodo, segnalazioni di atti di inciviltà, microcriminalità e di vandalismo, non tutti riportati alle cronache, che stanno precipitando diverse zone di Borgonovo in un clima di generale insicurezza, non certo solo percepita”. Lo sostiene il gruppo consiliare Insieme per Borgonovo.

LA NOTA DI INSIEME PER BORGONOVO

Occorre prenderne atto ed intervenire di conseguenza e con urgenza, evitando come spesso fa l’Amministrazione di “derubricare” il tutto a episodi isolati o bravate giovanili che tali non sono più o non sono solo”. Anche a fronte di ripetute segnalazioni ricevute da cittadini preoccupati ed esasperati, i consiglieri comunali di Insieme per Borgonovo prendono posizione sul tema sicurezza, lanciando un grido di allarme e formulando una chiara richiesta al sindaco Patelli.

L’encomiabile lavoro delle Forze dell’Ordine non può essere lasciato da solo, ma l’intero territorio a partire dalle Istituzioni può e deve aiutare ognuno per propria competenza. Per questo chiediamo al sindaco, una volta preso finalmente atto della situazione in cui versa Borgonovo, di farsi interprete verso la Prefettura della preoccupazione del territorio.

Altri comuni della Provincia si sono mossi per chiedere la convocazione di un tavolo dedicato ai loro territori all’interno del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che riunisca non solo tutti i referenti delle forze di polizia ma anche chi, nei singoli comuni, può portare uno specifico contributo nel monitoraggio di tali fenomeni: dall’Amministrazione comunale ai servizi sociali, fino agli spontanei gruppi di vicinato e comitati sulla sicurezza che sono nati proprio a fronte di una situazione sempre più preoccupante. Può essere questa la strada anche per Borgonovo.

Non si tratta da parte nostra – concludono i consiglieri Pietro Mazzocchi, Giulia Monteleone e Nicola Sogni – di fare ingiustificato allarmismo a fine propagandistici. Ci facciamo invece interpreti di un comune sentire e di una preoccupazione sempre più diffusa che non può essere minimizzata e che necessita di un intervento immediato e coordinato.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy