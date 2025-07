Vigili del fuoco, i sindacati: “Ancora nulla di fatto per il capannone-autorimessa annunciato nel 2001”

Fin dal 2001 era previsto la realizzazione di un capannone adibito ad autorimessa per i mezzi di colonna mobile dei vigili del fuoco di Piacenza. Il progetto, seppur separato da quello della nuova sede, era nato contemporaneamente, ma mentre la prima ha visto la luce oltre 10 anni dopo per il capannone nulla. Lo segnalano i sindacati CONAPO VFC, CGIL e CISL.

La nota dei sindacati

Ad onor del vero ben 4 anni fa è stato effettuato il progetto, approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno, ma ad oggi il Provveditorato delle Opere Pubbliche non ha ancora bandito la gara d’appalto.

Intanto il prezzario dei materiali è aumentato già due volte e il Ministero ha dovuto rivedere l’importo da finanziare di ben oltre 700.000 euro rispetto alla spesa iniziale, senza considerare che sono ben più di 4 anni che i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco sono in cortile alle intemperie tutto l’anno.

Tutto questo è assurdo e avvilente, sia per i lavoratori VVF sia per i cittadini che pagano regolarmente le tasse ad uno Stato incapace di spendere i soldi che ha. Sì, perché se il progetto non fosse ancora finanziato si potrebbe capire, ma avere i soldi in tasca e non riuscire a spenderli per colpa delle “lentezze burocratiche” è veramente inaccettabile.

Più volte sono state sollecitate anche le forze politiche piacentine ma anche questo non sembra avere avuto nessun effetto.

Visto che si tratta di soldi pubblici è giusto che la popolazione sappia quello che succede e contestualmente chiediamo per l’ennesima volta a chiunque, abbia potere di farlo, di sbloccare questa matassa burocratica.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy