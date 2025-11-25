Donne vittime di violenza, una nuova stanza d’ascolto protetto per i carabinieri di Bobbio

“Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. L’impegno dell’Arma dei Carabinieri in Emilia Romagna: prevenzione, protezione e contrasto. Un pilastro fondamentale della strategia dell’Arma è rappresentato dalle Stanze dedicate all’ascolto protetto delle donne vittime di violenza.

Nell’ambito del progetto nazionale “Una stanza tutta per sé”, nato nel 2015 da un accordo dell’Arma dei Carabinieri con l’Associazione Soroptimist International, in ben 24 presidi del territorio regionale sono attivi spazi appositamente progettati per garantire rispetto, accoglienza e assoluta riservatezza, per aiutare le vittime di violenza a raccontare la propria esperienza lontano da ambienti freddi o potenzialmente intimidatori.

Le Stanze costituiscono un luogo sicuro, curato e protetto, dove personale appositamente formato accoglie le vittime con sensibilità e professionalità, accompagnandole passo dopo passo in un percorso di tutela e protezione.

In questo ambito, e in continuità con quanto già realizzato in passato, proprio nella giornata di domani a Bobbio, all’interno del Comando della Compagnia Carabinieri, l’Arma ha inaugurato “una stanza tutta per sé”, uno spazio accogliente dedicato all’ascolto protetto, pensato per accogliere e sostenere le vittime di violenza nel racconto della propria esperienza.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza, è stata resa possibile ancora una volta grazie al contributo del Soroptimist Club Piacenza, che ha fornito materiali e arredi necessari all’allestimento, e all’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Bobbio, che hanno collaborato fianco a fianco con i volontari del Soroptimist nella realizzazione concreta del progetto.

Questa nuova stanza si aggiunge a quella inaugurata nel 2016 presso il Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza, anch’essa realizzata con il supporto del Soroptimist Club Piacenza, potenziando ulteriormente la capacità dell’Arma piacentina di accogliere, ascoltare e supportare le vittime di violenza.

