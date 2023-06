Addio a Stefano Gatti: si è spento il presidente che riportò i piacentini allo stadio. Funerali domenica ad Agazzano

Si è spento nella notte tra il 16 ed il 17 giugno l’ex patron del Piacenza Calcio Stefano Gatti, che da tempo lottava contro una terribile malattia. A darne notizia è stato il fratello Marco che ha condiviso con lui gli anni della rinascita biancorossa. Amatissimo tra i tifosi del Piacenza, Stefano Gatti sarà ricordato per la sua grande energia, accompagnata sempre da una profonda passione. A volte si scrive che un presidente è primo tifoso di una squadra, ma in questo caso, ed è il motivo per cui era così apprezzato, il fatto corrisponde a verità: era davvero il più tifoso tra i tifosi.

L’immagine listata a lutto del Piacenza calcio

Dall’Eccellenza alla C, otto anni di presidenza

L’avventura di Gatti al Piacenza inizia dopo il fallimento. Dopo quel 21 giugno 2012 c’erano due o tre ipotesi sul tavolo, ma i Gatti decisero di ripartire dall’Eccellenza con il nome Lupa Piacenza. Con Viali in panchina centrano subito la prima promozione. Eccellenza: Colorno-Lupa Piacenza 1-2. Lupa in Serie D

In D le cose sono più difficili e si succedono diversi allenatori: dallo stesso Viali alla parentesi Venturato, da Monaco a De Paola. Dal 2015 però le cose cominciano a cambiare con l’arrivo in panchina di mister Arnaldo Franzini che riconquista la Lega Pro riscrivendo le regole della categoria: vince il campionato con 96 punti! Serie D, il Piacenza batte anche il Seregno: è record

Con il tecnico di Vernasca si instaura subito un feeling particolare: l’allenatore gode di una stima da parte della presidente che forse i suoi predecessori non erano riusciti ad ottenere: rimarrà al Piacenza fino al 2020, dopo aver sfiorato la serie B nella stagione 2018/2019. Tutti abbiamo ancora negli occhi le bellissime coreografie e la tribuna stracolma nella gara casalinga con l’Entella di quella straordinaria annata, conclusa purtroppo amaramente con le sconfitte di Siena e Trapani. Sestu piega l’Entella: il Piacenza vola al primo posto e sogna la B

Una stagione che ha segnato però un riavvicinamento netto tra i piacentini ed il Piacenza Calcio. Stefano lascerà la guida del suo bellissimo giocattolo biancorosso dopo otto anni nel 2020 con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile, e forse anche oltre, per aver riportato la squadra ad una dimensione consona alla sua storia, un’impresa per cui, ne siamo certi, non verrà mai dimenticato.

Il messaggio del Piacenza calcio

Il Piacenza Calcio, profondamente addolorato, piange la scomparsa di Stefano Gatti, mancato a seguito di una lunga malattia affrontata con coraggio e determinazione.

Stefano, dal 2012 al 2020 presidente, ma da sempre grande tifoso biancorosso, ha rappresentato una figura centrale della rinascita post fallimento. Uomo di grande bontà e generosità, è stato un punto di riferimento per tifosi, dirigenti, allenatori, calciatori e per tutti coloro che hanno fatto parte del mondo Piacenza nell’ultima decade.

Il presidente Marco Polenghi, unitamente ai soci e a tutto il Piacenza Calcio si stringe con un forte abbraccio al fratello Marco, alla moglie Paola e al figlio Emilio nella certezza che Stefano vivrà in eterno in ogni cuore biancorosso.

Camera ardente alla Porta del Cielo, funerali domani alle 15,30 ad Agazzano