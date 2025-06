Stop Diesel Euro 5, Legambiente Piacenza: “E’ giusto, assurdo un rinvio. Usiamo i soldi del ponte sullo stretto per la mobilità sostenibile” – AUDIO

Stop Diesel Euro 5 da ottobre, Laura Chiappa di Legambiente Piacenza: “Misura dovuta, assurdo un rinvio”.

Dall’1 ottobre 2025 i proprietari di auto diesel Euro 5 in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, quindi le vetture immatricolate tra il 2009 e il 2015, non potranno più circolare liberamente nei comuni con popolazione superiore ai 30mila abitanti. Il giro di vite arriva dall’Europa per il superamento dei valori di inquinamento atmosferico. I mezzi non potranno circolare dalle 8:30 alle ore 18:30 nei giorni feriali fino al 15 aprile 2026.

Tra l’altro la problematica continua, infatti nel marzo 2024, la Commissione europea ha aperto una nuova procedura d’infrazione.

Come Legambiente – spiega Laura Chiappa Presidente del circolo di Piacenza – noi siamo assolutamente favorevoli. E’ una misura assolutamente dovuta e con una genesi lontana. Infatti è stata determinata da un’infrazione comminata all’Italia già nel 2017. Lo Stato italiano lo aveva determinato e varato nel 2023 e questa è la progressione dei blocchi parziali delle auto diesel che comunque, dobbiamo saperlo, hanno un effetto sulla salute molto forte insieme ovviamente a altre tipologie di inquinanti. Le regioni padane, così come la nostra provincia, hanno bisogno di investimenti per la salute. In particolare sul trasporto pubblico e sulla transizione nell’efficienza energetica degli edifici per ridurre le emissioni.

La Lega, con il sostegno del ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, ha chiesto di rinviare l’entrata in vigore dello stop ai diesel Euro 5.

E’ assolutamente assurdo! Perché in realtà è un tentativo, dal nostro punto di vista, di mascherare un immobilismo che c’è da parte del Governo che in questi anni non ha fatto assolutamente niente per accompagnare i cittadini verso una mobilità sostenibile. Noi abbiamo lanciato la provocazione, i miliardi del ponte sullo stretto, un’opera assolutamente inutile spendiamoli per permettere una mobilità sostenibile in primis ferroviaria in tutte le zone del sud Italia ma anche nelle nostre grandi città. E poi c’è tutto il tema degli incentivi. In questi anni non sono stati di fatto dati sufficientemente.

Ci sono molti cittadini che saranno penalizzati da ottobre

Noi viviamo in città intasate di automobili, ce ne rendiamo conto anche a Piacenza. E’ chiaro che uno ha bisogno di spostarsi, ma l’auto dovrebbe essere usata per uscire dalla città, mentre nelle aree inquinate andrebbe sostituito con altri mezzi.

Stop Diesel Euro 5, Legambiente Piacenza – AUDIO intervista a Laura Chiappa