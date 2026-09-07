Stralunà 2026, il 19 settembre Piacenza tra terra e cielo con una notte di spettacolo. Il centro si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per la sesta edizione della manifestazione dedicata all’arte di strada, al circo contemporaneo e allo spettacolo.

Il tema scelto per questa nuova edizione è “Tra terra e cielo”, un invito a lasciarsi sorprendere da performance capaci di rompere i confini dello spazio urbano e di regalare al pubblico una serata all’insegna della meraviglia.

Il festival per la sua sesta edizione si trasferisce a fine estate, per tornare in città dopo le vacanze estive insieme ai cittadini e alle cittadine di Piacenza!

Quest’anno Stralunà porta in centro città la tradizione italiana del grande teatro di strada, dei cortei dei trampolieri, dei saltimbanchi che uniscono la tradizionedel teatro medievale con le nuove tecnologie degli spettacoli pirotecnici e che tracciano un ponte acrobatico con il circo contemporaneo.

Il Festival è realizzato grazie al contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano, della Regione Emilia Romagna, del Ministero della Cultura Italiana, in collaborazione con il Comune di Piacenza. Si ringrazia l’ASP-Città di Piacenza.

Stralunà è la parola in dialetto piacentino per dire “stralunato”. Una parola che identifica una diversità, l’essere strani e con qualche strano e divertente pensiero. Il nostro Stralunà è proprio questo: una grande pressione d’animo che ci porta verso uno “strano e divertente pensiero” che aderisce al linguaggio comico, poetico e spesso surreale della Compagnia Manicomics Teatrocirco.

Ma cosa succederà il 19 settembre nelle vie del centro storico e in Piazza Cavalli?

Ad aprire il pomeriggio, alle 18h00 tutti in Piazza Duomo per il primo spettacolo sui Trampoli di Corona Events, una Compagnia tutta giovane e già ai primi posti per i Grandi Eventi di Strada che porterà colore e magia da una Piazza del centro Piacentino, attraverso Via XX Settembre verso Piazza Cavalli, dove una tappa dello spettacolo sarà di fronte alla stupenda Chiesa di San Francesco, per terminare nella splendida Piazza dei Mercanti. Dopo una pausa per la cena nei locali del Centro Città, alle ore 20h40 ancora Corona Events illuminerà con le sue Farfalle Coso Vittorio Emanuele, fino ad arrivare ancora in Piazza Cavalli e terminare alla Piazza dei Mercanti. Da qui, senza interruzione, il Grande Spettacolo della Compagnia dei Folli, una delle più antiche ed accreditate famiglie di circensi e teatranti di strada nazionali, accenderà la piazza di magia e ritualità con il suo meraviglioso «Fuoco», dove tradizione medievale e nuovo circo si fondono in un mix irresistibile e magico.

Le vie e le piazze del centro di Piacenza sono in luce con Stralunà.