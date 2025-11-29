Taglio degli alberi in piazza Cittadella, udienza in tribunale ma ancora nessuna decisione

Taglio degli alberi di piazza Cittadella e presunto utilizzo di un subappalto non autorizzato. Si è tenuta ieri un’udienza in tribunale di fronte al giudice Vincenzo Riganti. Riganti, però, non ha ancora preso una decisione immediata e ha preferito prendersi del tempo per valutare la domanda di archiviazione avanzata dal sostituto procuratore Emilio Pisante.
Dopo alcune verifiche svolte dai Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro, la Procura di Piacenza aveva aperto un fascicolo per accertare eventuali irregolarità nel taglio degli alberi. Sotto la lente, in particolare, la presenza di una società che avrebbe operato senza le autorizzazioni dovute.