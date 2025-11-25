Torna a Piacenza la “Cena al Buio” il 3 dicembre, aperte le prenotazioni

Mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 20:00 presso la Trattoria Da Vittorio, in via Camicia 9/11 a Piacenza, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Piacenza organizza una serata speciale: la Cena al Buio. Si tratta di un’esperienza sensoriale unica che permetterà di scoprire quanto i sapori, i profumi, i suoni e il contatto possano raccontare e trasmettere emozioni in modo sorprendente.

Torna a Piacenza la “Cena al Buio” il 3 dicembre

Durante la serata, i partecipanti verranno bendati e accompagnati al tavolo. potranno sperimentare una nuova prospettiva sul gusto e sulla convivialità, avvicinandosi in modo empatico e autentico al mondo della disabilità visiva. Sarà un momento di condivisione, riflessione e meraviglia, dove ogni percezione si farà più viva e intensa.

Ad accompagnare l’atmosfera dell’evento, una frase che ne rappresenta pienamente l’essenza:

“Nel buio i sensi danzano: il gusto guida, i profumi raccontano, le dita sfiorano come sussurri e l’udito brinda al piacere. Nell’esperienza della tavola è il gusto a comandare e lo sguardo può riposare.”

Prenotazione

La partecipazione prevede un contributo di 35 euro e i posti sono limitati. È quindi richiesta la prenotazione entro giovedì 27 novembre 2025, contattando il numero 0523 337677 oppure scrivendo a uicpc@uici.it.

Pagamento



Il pagamento potrà essere effettuato anche tramite bonifico bancario all’IBAN: IT85S0515612600CC0000016892.



Al momento dell’adesione si chiede gentilmente di segnalare eventuali allergie o intolleranze alimentari. Parte del ricavato della serata sarà destinato a sostenere i progetti dell’UICI Piacenza, che ogni giorno si impegna per promuovere autonomia, inclusione e pari opportunità per le persone cieche e ipovedenti del territorio.

Una cena che non è solo un appuntamento gastronomico, ma un viaggio nel cuore dei sensi e nella consapevolezza.

