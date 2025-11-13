Il 14 novembre si apre la Stagione Concertistica 2025/2026 del Teatro Municipale di Piacenza con l’Orchestra Senzaspine

La Stagione Concertistica 2025/2026 della Fondazione Teatri di Piacenza s’inaugura venerdì 14 novembre alle 20.30. Il concerto vedrà per la prima volta al Teatro Municipale l’Orchestra Senzaspine, con la presenza di due dei principali musicisti della scena internazionale come il direttore Martijn Dendievel e il violinista Andrea Obiso.

Obiso sarà il solista del celeberrimo Concerto per violino e orchestra in re maggiore Op.35 di Piotr Ilic Ciajkovskij, tra ipiù eseguiti e amati, noto per la complessità tecnica e la bellezza melodica oltre che per essere l’unico concerto per violino scritto dal compositore russo.

Violino di spalla dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Andrea Obiso a trentuno anno è considerato uno dei più affermati talenti della scena violinistica internazionale. Vincitore di prestigiosi concorsi tra cui l’ARD di Monaco e il Prix Ravel, si è esibito con le principali orchestre in Europa, Russia, Asia e America.

Al Teatro Municipale, sarà diretto dal ventinovenne belga Martijn Dendievel, una delle bacchette emergenti della nuova generazione che è già salito su podi prestigiosi come quelli del Concertgebouw di Amasterdam e della London Symphony Orchestra.

Il programma della serata verrà completato con l’esecuzione della Sinfonia N. 40 in sol minore K 550 di Wolfgang Amadeus Mozart (1788), una delle sue composizioni più celebri e popolari. È una delle due sole sinfonie che Mozart scrisse in tonalità minore, chiamata anche la Grande sinfonia in Sol minore per distinguerla dall’unica altra sinfonia di Mozart nella stessa tonalità e fa parte della trilogia che il compositore scrisse in rapida successione, insieme alla Sinfonia n. 39 e alla Sinfonia n. 41.

L’Orchestra Senzaspine è nata a Bologna nel 2013. Composta da talentuosi e giovani musicisti, si è distinta negli anni per un approccio che ha saputo unire qualità, inclusività e divulgazione. In undici anni di intensa attività, e con oltre 800 produzioni, ha collaborato con solisti di fama internazionale come Enrico Dindo, Mario Brunello, Simone Alberghini, Domenico Nordio, Anna Tifu e Pablo Ziegler. Oltre alle prestigiose stagioni teatrali, l’Orchestra offre una serie di attività comunitarie e di partecipazione pubblica. A partire dall’estate 2021, l’Orchestra Senzaspine è l’orchestra in residence per i corsi estivi di alta formazione musicale dell’Accademia Chigiana di Siena. Nel 2022, l’Orchestra ha ricevuto il premio Franco Abbiati nella sezione “Filippo Siebaneck” dedicata alle iniziative significative nell’ambito della didattica musicale e dell’avviamento professionale dei giovani, per i suoi progetti sull’opera accessibile.

Informazioni e biglietti

Per il concerto è attiva una promozione riservata agli studenti universitari, grazie alla collaborazione tra Assessorato alle Politiche Giovanili, Università e Ricerca del Comune di Piacenza e Fondazione Teatri di Piacenza. La speciale riduzione sul biglietto per gli universitari, al costo di € 10, potrà essere richiesta direttamente alla Biglietteria del Teatro.

Per informazioni e biglietti: tel. 0523 385720 – 385721, biglietteria@teatripiacenza.it, www.teatripiacenza.it.

