Tennistavolo – Cortemaggiore, Cacioli torna da Catania con l’oro. A Terni Calarco sfiora il podio

Grandi soddisfazioni per il Tennistavolo Cortemaggiore al Torneo nazionale paralimpico di Catania e al primo Torneo giovanile di Terni. A Catania oro per Marco Cacioli nel paralimpico classe 11, a Terni Pietro Calarco entra nell’élite giovanile dell’under 17.

Catania, oro per Marco Cacioli

Grande trionfo del pongista del Tennistavolo Cortemaggiore Marco Cacioli, protagonista nell’esordio in serie A-1 maschile, che al primo appuntamento individuale a Catania ha vinto meritatamente il torneo con un cammino senza pecche. Cacioli ha inanellato una serie di successi contro Ferretti (Ravanusa), Sciacca (Messina), Stabile (Mazara), Restivo (Radiosa Palermo) e Galletti (Etna). In finale, Cacioli ha battuto anche Rione (Radiosa Palermo).

La Teco esprime soddisfazione per i risultati ottenuti da Marco Cacioli, trasferitosi quest’anno a Cortemaggiore. A premiarlo il presidente della Federazione italiana tennistavolo (Fitet) Renato Di Napoli.

Terni, Pietro Calarco sfiora il podio

Solo sfiorato il podio élite giovanile under 17 da Pietro Calarco, giovane cresciuto fino a guadagnarsi un posto da titolare nel campionato nazionale di serie B-2. Calarco ha vinto il proprio girone ribaltando pronostici contro pongisti più quotati che giocano nei campionati a squadre di serie B-1 e A-2. Il primo successo è arrivato contro Cipriano (Verzuolo) con un combattuto 3-1.

Vita facile per Calarco contro Ficini (Cascina), incontro perfetto contro il quotato Baroni (Udine). Nel tabellone per il podio, Calarco ha incontrato Simon (Torino), pongista di serie A-2. Il piemontese, avanti 3-0, si fa rimontare dal giovane magiostrino, seguito da Aleksander Sazonov, che riesce a pareggiare i conti. Alla “bella” Calarco passa in vantaggio, ma Simon recupera. Alla fine Calarco deve arrendersi: 11-6 il finale e sesto posto per la giovane promessa di Cortemaggiore.