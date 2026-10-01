Tenta di rubare uno zaino, bloccato dal dipendente del negozio e arrestato dalla polizia

1 Ottobre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Nasconde prodotti nello zaino e tenta di uscire dal negozio, bloccato da un dipendente e arrestato dalla polizia

Nella giornata di ieri, personale della Squadra Volante della Questura di Piacenza è intervenuto presso un esercizio commerciale in zona Farnesiana a seguito di una segnalazione di un dipendente che aveva fermato un uomo dopo aver tentato di oltrepassare le barriere antitaccheggio con uno zaino.

Gli operatori, intervenuti sul posto, hanno ricostruito la dinamica grazie alla visione delle immagini mediante il sistema di videosorveglianza. Dalle registrazioni è emerso che l’uomo ha prelevato lo zaino dagli scaffali e, utilizzando un oggetto preso da un’altra corsia, ha danneggiato la maniglia al fine di disattivare il dispositivo antitaccheggio, per poi dirigersi verso l’uscita.

Al termine degli accertamenti, il 27enne è stato arrestato per tentato furto aggravato ai sensi dell’art. 625 c.p.

Dell’arresto è stata disposta la permanenza dell’uomo presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.

“La tempestività dell’intervento mediante il lavoro di squadra conferma, ancora una volta, come la presenza sul territorio sia una tutela per la sicurezza della collettività”, commenta la questura.

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