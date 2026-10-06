Too, laboratorio gratuito permanente di fanzine con Eureka

Dal 20 ottobre, ogni martedì dalle 15 alle 18, i pomeriggi di aggregazione di Too curati dalla cooperativa Eureka si arricchiscono di un nuovo appuntamento: un laboratorio gratuito e permanente dedicato alle Fanzine, pensato in particolare per i ragazzi e le ragazze più giovani. Si terrà negli spazi di Too, in via XXIV maggio 51 a Piacenza.

Le Fanzine tornano di moda, o forse non sono mai davvero sparite. Sono piccoli spazi di libertà, creatività ed espressione personale, fatti di immagini, parole, collage e disegni. In un tempo in cui tutto passa da uno schermo, il laboratorio sceglie la strada opposta: carta, forbici, colla e pennarelli, e il gusto di costruire qualcosa con le proprie mani, pagina dopo pagina.

Non servono esperienza né abilità particolari: bastano qualcosa da raccontare e la voglia di sperimentare. Ognuno potrà trasformare le proprie idee in una piccola opera d’arte, e ogni pagina racconterà un pezzetto di chi l’ha fatta.

«Il valore del laboratorio sta anche in ciò che accade attorno al tavolo», spiega Daniele Vallisa, educatore della cooperativa Eureka. «Si lavora fianco a fianco, ci si scambiano materiali e idee, si guarda cosa fanno gli altri: la Fanzine diventa un pretesto per stare insieme e, per i più giovani, un appuntamento fisso in cui sentirsi liberi di esprimersi. Non c’è obbligo di continuità: si può venire tutte le volte che si vuole, anche solo una.»

Il laboratorio sarà anche un’occasione per scoprire che una Fanzine non deve essere perfetta per avere qualcosa da dire. Si potranno sperimentare tecniche diverse, giocare con le immagini, scrivere, ritagliare, assemblare e dare forma a idee anche molto diverse tra loro.

Nel tempo, le Fanzine realizzate potranno diventare una piccola raccolta delle voci, dei gusti e degli immaginari dei ragazzi e delle ragazze che parteciperanno. Un modo semplice e concreto per lasciare una traccia, condividere il proprio punto di vista e scoprire quello degli altri.

L’appuntamento è aperto e gratuito: basta entrare, sedersi al tavolo e iniziare a creare.

Per informazioni e partecipazione: 370 302 6722, info@eurekacoop.it