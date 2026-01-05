Ubriaco impugna una forbice e semina il panico in un bar di viale Dante, bloccato dalla polizia

Nella notte di sabato 3 gennaio le Volanti della Questura di Piacenza sono intervenute nei pressi di un bar nella zona di viale Dante, in quanto l’addetto alla sicurezza dello stesso locale aveva segnalato la presenza di un soggetto molesto, palesemente ubriaco che brandendo un’arma da taglio minacciava i presenti.

Giunti sul posto, gli operanti con fatica sono riusciti a bloccare il soggetto segnalato, in quanto assumeva un atteggiamento poco collaborativo, cercando prima di allontanarsi, ed una volta immobilizzato, continuava comunque a essere aggressivo. Agitandosi sempre di più, cercava di divincolarsi scalciando e minacciando chiunque gli fosse vicino.

Sottoposto a perquisizione personale, lo hanno trovato in possesso di una forbice da elettricista con lama lunga 5 centimetri, di cui lo stesso non sapeva giustificarne il porto, verosimilmente utilizzata per minacciare i presenti.

Lo hanno quindi identificato per un cittadino del Marocco di anni 40, in regola con le norme per il soggiorno e residente in provincia di Bergamo, con precedenti per reati contro il patrimonio.

Durante l’accompagnamento in Questura, il soggetto ha continuato a opporre resistenza, danneggiando anche l’auto di servizio, colpendo ripetutamente il finestrino con dei calci.

Giunto in questura, dopo le formalità di rito, gli agenti lo hanno denunciato per i reati di minaccia aggravata, resistenza a Pubblico Ufficiale, porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e sanzionato per ubriachezza. Poi lo hanno messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per gli eventuali successivi provvedimenti di competenza.

Analogamente, la Divisione Anticrimine sta valutando a suo carico l’applicazione di misure di prevenzione volte ad arginarne le condotte criminali e a prevenire ulteriori fenomeni.

