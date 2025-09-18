“Un Fiume di Attenzioni”, insieme per pulire il Po a Isola Serafini e visita alla Scala di Risalita dei Pesci

Domenica 21 settembre, dalle 10 alle 12:30, torna “Un Fiume di Attenzioni”, doppio appuntamento a Isola Serafini per la valorizzazione e la cura del nostro grande fiume Po.
L’iniziativa, organizzata da Legambiente Piacenza ed Emilia Romagna in collaborazione con l’associazione MiraPo aps, e con il patrocinio del Comune di Monticelli, prevede un evento di pulizia seguito da una visita guidata. L’appuntamento è alle 10:00 all’ingresso della Scala di Risalita dei pesci.
I volontari, dopo la grande raccolta di aprile, si impegneranno a rimuovere i rifiuti abbandonati, in particolare la plastica che la corrente del fiume trasporta e accumula davanti alla centrale idroelettrica. A seguire, ci sarà una visita guidata e gratuita alla Scala di Risalita dei Pesci di Isola Serafini, il passaggio per pesci più grande e complesso d’Italia e un gioiello tecnologico unico.
Questa azione di “cittadinanza attiva” rientra nel progetto PoSalvaMare, promosso dall’Autorità di Bacino del fiume Po, che mira a prevenire l’inquinamento da plastica e a migliorare le acque del fiume. Si svolge inoltre all’interno della Riserva di Biosfera MabUnesco Po Grande, nata per tutelare gli habitat, la biodiversità e il fiume come patrimonio condiviso.
La giornata ha una parola d’ordine: “Un fiume di attenzioni”. Il Po merita cura e rispetto, e questa pulizia, insieme alla visita alla scala di risalita, è un modo per valorizzare il fiume e Isola Serafini in particolare, e per sensibilizzare le persone a riscoprire le sue ricchezze paesaggistiche, turistiche ed enogastronomiche.
L’evento rientra nella campagna di Legambiente Piacenza “Puliamo il Mondo 2025”, che si protrarrà fino a dicembre 2025 con numerosi eventi di pulizia a Piacenza e provincia.
Informazioni pratiche
- Abbigliamento consigliato: Abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica comode.
- Materiali: I guanti e il materiale per la raccolta verranno forniti dagli organizzatori.
Per maggiori informazioni
- Social: Legambiente Piacenza e Associazione MiraPo
- Cellulare: 3355349710 e 3389288235